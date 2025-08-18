Fue engañada por Instagram con una supuesta inversión en criptomonedas y el caso llegó a la Justicia

Una publicación en Instagram que prometía ganancias rápidas con criptomonedas terminó en un fraude y con la víctima perdiendo miles de pesos. El Ministerio Público Fiscal llevó este lunes a audiencia al sospechoso de haber recibido el dinero, un hombre acusado de encubrimiento por receptación sospechosa.

Según la investigación, todo ocurrió entre el 18 y el 19 de marzo de 2024. La víctima inició conversaciones con un perfil falso, creyendo que estaba frente a una oportunidad de inversión en moneda digital. Convencida por las promesas, realizó varias transferencias desde su cuenta de Mercado Pago a una cuenta bancaria a nombre del imputado.

El problema fue que ese dinero desapareció de inmediato. El hombre lo retiró sin tener forma de justificarlo y, poco después, tanto el perfil de Instagram como las publicaciones vinculadas a la supuesta inversión fueron eliminados.

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía pidió cuatro meses de investigación y que el acusado fije domicilio durante el proceso. La defensa planteó la caducidad de los plazos, pero el juez rechazó el planteo y avaló la acusación. El imputado eligió no declarar.

El acusado no declaró y deberá afrontar la investigación por encubrimiento en la Justicia local.

Con base en la resolución de la Corte Suprema del 4 de junio de este año, el expediente quedó radicado en la jurisdicción local. El juez de Garantías dio por formulados los cargos y fijó como fecha límite de la etapa de investigación el 18 de diciembre de 2025.