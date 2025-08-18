La semana de tenis internacional empezó este lunes con una buena y una mala para el tenis argentino. Mariano Navone debutó con victoria mientras que Francisco Comesaña se despidió en el ATP 250 de Winston-Salem. El oriundo de 9 de Julio abrió la jornada con victoria ante Dhakshineswar Suresh, actual 645 del mundo, por 6-3 y 6-3 en una hora y 19 minutos de partido. El Tiburón, luego de una muy buena participación en el Masters 1000 de Cincinnati, cayó 6-4 y 6-3 frente al italiano Mattia Bellucci, que ocupa el puesto 63 del ranking internacional.

Navone, 74° del ranking mundial, puso primera en Winston-Salem ante un tenista indio venía de superar los dos partidos de clasificación. Suresh, de 25 años, llegaba en el mejor momento de su carrera en lo que son sus primeros encuentros oficiales a nivel ATP, pero hoy no pudo ante un Nave que fue muy sólido con su primer saque durante la primera manga y le generó estragos con la devolución. Fueron dos quiebres para redondear un 6-3, algo que se repetiría en la segunda manga.

A pesar de una baja de nivel en aquel segundo parcial y de afrontar un break point, el bonaerense de 24 años se las volvió a arreglar para imponer su jerarquía ante el indio. Nuevamente con un buen porcentaje de puntos con el primer servicio, encontró la oportunidad de quebrarle a un Suresh que sucumbió y cedió su saque. Eso le bastó a Navone para administrar la ventaja y redondear el doble 6-3 que lo envía a segunda ronda, donde enfrentará al local Marcos Giron.

El Tiburón dijo adiós rápidamente

Un Comesaña que subió al número 55 del mundo luego de su llegada a octavos en Cincinnati no se sostuvo en Winston-Salem. Fue derrota en dos sets ante el italiano Bellucci, que viene de consagrarse campeón del Challenger de Sumter, en tierras norteamericanas el fin de semana y continuó de racha ante un marplatense que estuvo lejos de su nivel y, al menos, llegará descansado al US Open.

Luego de un primer set muy cambiante donde ninguno de los dos se afirmó con el servicio (hubo un total de cinco quiebres), Bellucci supo presionar a un errático argentino y terminó haciendo que ceda su saque por tercera vez en el noveno juego para llevarse el set por 6-4. En el segundo parcial, el europeo siguió con su efectividad en la devolución y mejoró con el saque para, con un par de quiebres, sacar la ventaja suficiente y redondear el 6-3 que le entregó un nuevo éxito en una hora y 20 minutos de juego. Ahora, el italiano jugará ante Jaume Munar en la próxima ronda.

Tras su gran Masters 1000 de Cincinnati, Comesaña se despidió muy rápido en Winston-Salem.

Tirante se quedó a las puertas en Cancún

Después de una semana más que positiva, el argentino de 24 años cayó ante el checo Dalibor Svrcina en la final del Challenger 125 de Cancún. El duelo, que alcanzó las tres horas y 21 minutos de juego, quedó en favor del europeo por 6-4, 5-7 y 6-4. A pesar de la derrota y luego de comenzar la semana con un incidente que se viralizó en su arribo a la ciudad mexicana, Tirante escalará 18 puestos en el escalafón mundial y se ubicará 117º a horas del inicio de la clasificación del US Open.

Tirante quedó muy cerca de llevarse el título en Cancún.

Tras superar en la semana, entre otros, a Alejandro Tabilo y Stan Wawrinka, Karate Kid disputará durante esta semana la qualy del US Open. Su rival en primera ronda será el local de 17 años Jack Kennedy, invitado de la organización. El platense deberá ganar tres encuentros para meterse al main draw del último Grand Slam de la temporada.