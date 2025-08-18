¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 19 de Agosto, Neuquén, Argentina
Grooming

Grooming en Roblox: el relato de la madre del niño de 9 años contactado por un joven cipoleño

La mujer contó cómo descubrió que su hijo estaba siendo engañado a cambio de monedas virtuales. El acusado, de 19 años y oriundo de Cipolletti, fue detenido tras un allanamiento.

Por Fabian Rossi
Martes, 19 de agosto de 2025 a las 00:00
El joven cipoleño de 19 años fue descubierto y detenido tras un trabajo en conjunto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la de Río Negro

Un joven de 19 años de Cipolletti fue detenido acusado de grooming, luego de que intentara conseguir fotos íntimas de un niño de 9 años a cambio de monedas y beneficios en el videojuego Roblox. La madre del chico relató en una entrevista,  cómo fue el momento en el que descubrió la maniobra y la desesperación que sintió al no saber a quién acudir. Explicó cómo hizo para denunciar el caso.

El contacto empezó en TikTok y rápidamente pasó a WhatsApp. Allí, el detenido le ofrecía a su hijo personajes y monedas virtuales del juego, a cambio de que le enviara fotos y videos de sus partes íntimas. “A las nueve de la mañana escuché que sonaba el teléfono. Lo abrí y me encontré con la conversación”, explicó Eleonora, la mdre de la víctima en una entrevista televisiva con María Laura Santillán en La Nación +. Según dijo, el chico estaba sorprendido por las promesas que recibía y creyó que se trataba de un beneficio real del juego.

Al advertir la situación, Eleonora buscó ayuda. Primero acudió a un amigo de la familia que es fiscal, aunque no trabaja en este tipo de delitos. Gracias a su orientación pudo realizar la denuncia formal y, al día siguiente, le confirmaron que el sospechoso ya había sido rastreado. Los datos de la dirección IP de la conexión a internet fue determinante para ubicar el domicilio y a partir de allí identificar al autor del delito.

Eleonora, la madre del nene de 9 años, contó cómo descubrió que su hijo fue contactado por un cipoleño para pedirle fotos de sus partes íntimas

La investigación avanzó de inmediato. La justicia bonaerense, con apoyo de la Policía de la Ciudad, la Policía Federal y fuerzas de Río Negro, allanó la vivienda del acusado en Cipolletti. Allí secuestraron celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y una consola de videojuegos. Todo el material fue peritado para determinar si existen más víctimas.

La mujer reconoció que siente alivio porque su hijo no llegó a enviar nada, aunque remarcó su preocupación: “Con mi nene no pasó, pero no sabemos si con otros chicos sí”. Su testimonio expuso la forma en que operan los acosadores en las plataformas digitales y la vulnerabilidad en la que se encuentran los menores.

Este caso encendió la alerta sobre la necesidad de supervisar el uso de redes sociales y videojuegos. El grooming es un delito tipificado en la Argentina, y la ley establece penas de prisión para quienes intenten contactar a un menor con fines sexuales, aun cuando el abuso no se haya concretado.

Distintos equipos tecnológicos fueron secuestrados y serán sometidos a pericias para determinar si el abusador contactó a otras víctimas

Advertencias sobre Roblox

  1. Riesgo de depredadores sexuales: Los abusadores buscan juegos con poca supervisión adulta y que atraigan a niños pequeños. Su estrategia habitual es primero generar confianza mediante halagos o empatía con problemas típicos de la infancia o adolescencia. Una vez ganada la confianza, suelen trasladar la conversación a otras plataformas menos vigiladas, como Discord o Snapchat.

  2. Limitaciones de la supervisión en Roblox: Roblox cuenta con casi 98 millones de usuarios diarios y apenas 1.500 a 2.000 moderadores. Muchos juegos son accesibles a todas las edades, lo que facilita que los depredadores puedan interactuar con niños. Los controles parentales ayudan, pero no garantizan seguridad total.

  3. Juegos de alto riesgo identificados: Club Iris, discoteca virtual con chat de voz; reportes de comportamientos sugestivos y contenido sexual, accesible a mayores de 13 años; Dress to Impress, juego de moda que aparenta ser inocente, pero los avatares empiezan con ropa mínima y se permite chat dentro del juego; Welcome to Bloxburg, juego de rol con compras internas; se han reportado casos de solicitudes de contenido a cambio de Robux; Boys and Girls Dance Club. permite interacciones románticas y baile inapropiado entre avatares, chat con lenguaje adulto; Meep City, personalización de casas y chat con múltiples jugadores; aunque se eliminaron ciertas funciones, persiste riesgo de contenido sexual y roleo inapropiado; Shower Simulator, juego prohibido por contenido sexual; el riesgo persiste en otros juegos similares.

  4. Factores clave de alerta para padres: Juegos dirigidos a todas las edades pueden ser menos seguros que los clasificados para adultos. Juegos con poca supervisión o controles de chat débiles son más susceptibles a comportamientos depredadores. Cambios de conversación a otras plataformas y solicitudes de compras dentro del juego pueden indicar intento de manipulación.

  5. Recomendaciones generales: Supervisar con quién hablan los niños y qué tipo de contenido comparten; Controlar la configuración de privacidad y filtros de chat; Estar atentos a signos de contacto con desconocidos fuera de Roblox. Conversar regularmente con los hijos sobre los riesgos de los entornos virtuales.

