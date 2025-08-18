Grooming en Roblox: el relato de la madre del niño de 9 años contactado por un joven cipoleño

Un joven de 19 años de Cipolletti fue detenido acusado de grooming, luego de que intentara conseguir fotos íntimas de un niño de 9 años a cambio de monedas y beneficios en el videojuego Roblox. La madre del chico relató en una entrevista, cómo fue el momento en el que descubrió la maniobra y la desesperación que sintió al no saber a quién acudir. Explicó cómo hizo para denunciar el caso.
El contacto empezó en TikTok y rápidamente pasó a WhatsApp. Allí, el detenido le ofrecía a su hijo personajes y monedas virtuales del juego, a cambio de que le enviara fotos y videos de sus partes íntimas. “A las nueve de la mañana escuché que sonaba el teléfono. Lo abrí y me encontré con la conversación”, explicó Eleonora, la mdre de la víctima en una entrevista televisiva con María Laura Santillán en La Nación +. Según dijo, el chico estaba sorprendido por las promesas que recibía y creyó que se trataba de un beneficio real del juego.
Al advertir la situación, Eleonora buscó ayuda. Primero acudió a un amigo de la familia que es fiscal, aunque no trabaja en este tipo de delitos. Gracias a su orientación pudo realizar la denuncia formal y, al día siguiente, le confirmaron que el sospechoso ya había sido rastreado. Los datos de la dirección IP de la conexión a internet fue determinante para ubicar el domicilio y a partir de allí identificar al autor del delito.
La investigación avanzó de inmediato. La justicia bonaerense, con apoyo de la Policía de la Ciudad, la Policía Federal y fuerzas de Río Negro, allanó la vivienda del acusado en Cipolletti. Allí secuestraron celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y una consola de videojuegos. Todo el material fue peritado para determinar si existen más víctimas.
La mujer reconoció que siente alivio porque su hijo no llegó a enviar nada, aunque remarcó su preocupación: “Con mi nene no pasó, pero no sabemos si con otros chicos sí”. Su testimonio expuso la forma en que operan los acosadores en las plataformas digitales y la vulnerabilidad en la que se encuentran los menores.
Este caso encendió la alerta sobre la necesidad de supervisar el uso de redes sociales y videojuegos. El grooming es un delito tipificado en la Argentina, y la ley establece penas de prisión para quienes intenten contactar a un menor con fines sexuales, aun cuando el abuso no se haya concretado.
Advertencias sobre Roblox
-
Riesgo de depredadores sexuales: Los abusadores buscan juegos con poca supervisión adulta y que atraigan a niños pequeños. Su estrategia habitual es primero generar confianza mediante halagos o empatía con problemas típicos de la infancia o adolescencia. Una vez ganada la confianza, suelen trasladar la conversación a otras plataformas menos vigiladas, como Discord o Snapchat.
-
Limitaciones de la supervisión en Roblox: Roblox cuenta con casi 98 millones de usuarios diarios y apenas 1.500 a 2.000 moderadores. Muchos juegos son accesibles a todas las edades, lo que facilita que los depredadores puedan interactuar con niños. Los controles parentales ayudan, pero no garantizan seguridad total.
-
Juegos de alto riesgo identificados: Club Iris, discoteca virtual con chat de voz; reportes de comportamientos sugestivos y contenido sexual, accesible a mayores de 13 años; Dress to Impress, juego de moda que aparenta ser inocente, pero los avatares empiezan con ropa mínima y se permite chat dentro del juego; Welcome to Bloxburg, juego de rol con compras internas; se han reportado casos de solicitudes de contenido a cambio de Robux; Boys and Girls Dance Club. permite interacciones románticas y baile inapropiado entre avatares, chat con lenguaje adulto; Meep City, personalización de casas y chat con múltiples jugadores; aunque se eliminaron ciertas funciones, persiste riesgo de contenido sexual y roleo inapropiado; Shower Simulator, juego prohibido por contenido sexual; el riesgo persiste en otros juegos similares.
-
Factores clave de alerta para padres: Juegos dirigidos a todas las edades pueden ser menos seguros que los clasificados para adultos. Juegos con poca supervisión o controles de chat débiles son más susceptibles a comportamientos depredadores. Cambios de conversación a otras plataformas y solicitudes de compras dentro del juego pueden indicar intento de manipulación.
-
Recomendaciones generales: Supervisar con quién hablan los niños y qué tipo de contenido comparten; Controlar la configuración de privacidad y filtros de chat; Estar atentos a signos de contacto con desconocidos fuera de Roblox. Conversar regularmente con los hijos sobre los riesgos de los entornos virtuales.