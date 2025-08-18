Donald Trump organiza una cumbre entre Putin y Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que comenzó a organizar una cumbre entre los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelenski, a la que seguirán conversaciones a tres partes en las que él participaría. "Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar a determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", declaró Trump tras recibir al ucraniano y a líderes europeos en la Casa Blanca.

"Después de esa reunión, tendremos una trilateral, en la que participarían los dos presidentes y yo", agregó. Zelenski se mostró desde un primer momento favorable a ese contacto a tres bandas mediado por Trump.

En tanto, desde Moscú, el asesor presidencial para política internacional, Yuri Ushakov, reveló que Putin y Trump abordaron la posibilidad de elevar el nivel de representación en la próxima ronda de negociaciones de paz con Ucrania, según informó el Kremlin. Ushakov, sin embargo, no mencionó una futura reunión entre el líder ruso y su homólogo ucraniano.

La reunión multilateral de Trump con sus socios europeos y Zelenski duró algo más de dos horas, según indicó la Casa Blanca. Según informaron la cadena CNN y el diario alemán Bild, Trump interrumpió la reunión en formato multilateral en un momento del encuentro para hablar en privado con el presidente ruso.

Trump aseguró que mantuvo "una muy buena reunión" en la Casa Blanca con Zelenski, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Durante la reunión, abordamos las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos. Todos estamos muy satisfechos con la posibilidad de alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania", detalló el magnate neoyorquino.

Al inicio del encuentro multilateral Trump insistió en que era necesario debatir el "intercambio de territorios", una propuesta lanzada por Putin la semana pasada en Alaska y que implicaría que Ucrania ceda a Rusia la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk.

Sin embargo, Kiev ha dicho que considera intolerable ese posible intercambio y que técnicamente resulta además inconstitucional, de acuerdo a la Carta Magna ucraniana.

