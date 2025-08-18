Viento, lluvias y nevadas en la provincia: cómo es el pronóstico del tiempo en tu región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para la provincia de Neuquén el martes 19 de agosto. La jornada estará marcada por la presencia de vientos intensos en distintas zonas, lluvias en el centro provincial y nevadas en el área cordillerana.

Pronóstico en Neuquén capital

Durante la madrugada se espera cielo mayormente nublado con una temperatura de 7 grados y viento leve del noroeste. Por la mañana el cielo estará algo nublado, con descenso térmico a 6 grados y vientos del oeste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 59 km/h. Por la tarde, la temperatura ascenderá a 18 grados, con cielo mayormente nublado y viento del sudoeste con ráfagas. Hacia la noche, la nubosidad se mantendrá y la temperatura descenderá a 13 grados, con ráfagas desde el oeste que podrían llegar a los 59 km/h.

Condiciones en Zapala

Zapala tendrá una jornada variable. La madrugada será parcialmente nublada con 4 grados, pero hacia la mañana se intensificará el viento del noroeste con ráfagas de hasta 69 km/h y una mínima de 3 grados. Durante la tarde llegarán lluvias aisladas con una máxima de 16 grados y vientos fuertes del oeste. Por la noche se mantendrá mayormente nublado, con descenso a 5 grados y ráfagas de hasta 50 km/h.

San Martín de los Andes: lluvias y nevadas

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes registrará condiciones inestables. La madrugada comenzará nublada con 7 grados, y hacia la mañana llegarán lluvias acompañadas de vientos del oeste con ráfagas de hasta 69 km/h. Durante la tarde y la noche se esperan lluvias y nevadas, con temperaturas que oscilarán entre 5 y 3 grados, y persistencia de vientos moderados a fuertes.

Chos Malal con lluvias aisladas

En el norte de la provincia, Chos Malal iniciará el martes mayormente nublado con 7 grados. Por la mañana se prevén vientos moderados del sudoeste con ráfagas de hasta 69 km/h y una mínima de 5 grados. En horas de la tarde podrían registrarse lluvias aisladas con una máxima de 13 grados, acompañadas de ráfagas intensas desde el oeste. La noche cerrará con cielo mayormente nublado, descenso térmico a 5 grados y viento sostenido.