Sus compañeros corrieron al hombre que la acosaba en la panadería

Una joven empleada de una panadería de Cipolletti denunció en redes sociales una grave situación de acoso por parte de un cliente. Según dijo, el hombre la incomodaba con comentarios cada vez que iba a comprar, le hacia gestos desde la vereda y la esperaba afuera.

Se trata de un hombre de unos 40 años a quien se lo apoda "El tucumano" que desde hace algunas semanas comenzó a ser un cliente habitual de una reconocida panadería ubicada en calle Don Bosco al 1600. El local ofrece un descuento para los jubilados, y según contó la empleada, el cliente se presentaba mostrando un carnet de jubilado de dudosa procedencia para acceder al beneficio.

Según relató la joven, primero comenzaron las miradas incómodas y gestos extraños, pero con los días la intensidad aumentó.

"Decía que le gustaba mi sonrisa, que era simpática y me pedía que no le venda tanto pan porque él quería ir a verme todos los días. Las últimas veces que fue estuvo pidiéndome mi número de teléfono y estuvo 20 minutos insistiendo. Le decía que no, y me respondió diciendo bueno, por lo menos dame tu nombre, porque si te hago sonreír imaginate qué cosas más te puedo hacer*, escribió la mujer.

Dijo que tras ese comentario, ella quedó paralizada. El hombre salió a la vereda y se quedó un largo rato allí, dando vueltas, hasta que se fue.

Días después regresó al local, hizo una compra, y esperó que se vaya la gente del comercio para poder quedar sólo con la joven. Desde la vereda le hacía gestos incómodos, y una vecina advirtió lo sucedido e intervino.

En medio de una discusión, sus compañeros panaderos que trabajan detrás del local y hasta el dueño del comercio salieron y lo corrieron hasta atraparlo. Lo ingresaron al local y le exigieron que le pida disculpas y deje de molestarla. El hombre negó la situación y dijo que se trataba de "un mal entendido".

La joven contó que radicó la denuncia en Fiscalía y ya se inició una investigación, y entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad del local. Agregó que lo apodan "el tucumano" y que se moviliza en una moto roja de 150 cc con casco rojo.

Algunos vecinos comentaron en redes sociales que es un hombre que tiene antecedentes de situaciones similares en Cipolletti y que se trata de un integrante de una reconocida iglesia. Además, en su perfil de Facebook postea fotos leyendo la biblia.

