Vaca Muerta: el top 10 de noticias que marcaron la agenda en el 2024

Por Fernando Castro y David Mottura (Mejor Energía)

El 2024 fue un año en el que se consolidó el rumbo creciente de Vaca Muerta, tanto en niveles de actividad como en producción. Los principales proyectos en petróleo, gas y redes de transporte, empiezan a definir la veta exportadora, que en el actual ciclo parece consolidarse mes a mes. La reorientación de inversiones de varias empresas hacia los no convencionales está transformando el mercado hidrocarburífero de Argentina.

Mejor Energía repasa aquí los diez hechos que fueron de alto impacto en la agenda de Vaca Muerta en el 2024.

1. El GNL como objetivo

La exportación del shale gas de Vaca Muerta en formato de gas natural licuado (GNL) es el premio mayor al que quieren acceder las principales compañías. YPF lidera el Argentina LNG, el plan en el que ya sumó como nuevo socio a Shell después de la retirada de Petronas y abrió las puertas a otros productores de gas para que se plieguen al proyecto. En principio consistirá en unidades flotantes y escalará a una planta que permita a la Argentina jugar en las grandes ligas.

Pan American Energy (PAE) firmó un acuerdo con la noruega Golar para instalar una unidad flotante de licuefacción (FLNG), que recientemente pasó por audiencia pública y estaría en condiciones para operar entre 2025 y 2026. Esta fue una de las noticias más impactantes dado que PAE es el principal productor de petróleo 100% privado, en buena medida gracias al crudo de Cerro Dragón en el Golfo San Jorge, y juega fuerte en el shale gas de Vaca Muerta.

YPF y PAE también comenzaron a colaborar para apoyarse mutuamente en sus proyectos de GNL, que estarán ubicados en el Golfo San Matías de la provincia de Río Negro. En paralelo, otras compañías tienen sus propios planes como TGS en Bahía Blanca o el de Tecpetrol del Grupo Techint -que es el mayor productor de gas no convencional de Vaca Muerta con el bloque Fortín de Piedra-.

La exportación de GNL dejó de ser un proyecto lejano y comenzó a tomar forma este año. Estos avances reflejan el potencial de Argentina para diversificar sus mercados y capitalizar la creciente demanda internacional de gas natural.



2. El shale con perfil exportador

Las exportaciones de petróleo y gas ganaron un fuerte impulso en este 2024. Fue el año en el que se hizo sentir con más claridad la reapertura del Oleoducto Trasandino del Sur (OTASA), que confluye en la región de Bíobio, un ducto compartido por YPF, Chevron y la estatal chilena ENAP que permite el envío regular de shale oil a Chile. Esa vía de transporte permite el bombeo de unos 110 mil barriles diarios de producción, con cerca del 85% de su capacidad ya utilizada.

YPF logró recientemente la prórroga de la concesión del OTASA hasta diciembre de 2037. El Gobierno nacional -autoridad de aplicación de los sistemas de transporte de hidrocarburos- le aprobó el plan de inversiones por u$s 33 millones de dólares para continuar al frente del proceso de exportaciones de crudo a Chile desde Neuquén.

Otro frente es el de Oleoductos del Valle (Oldelval) y su ampliación que facilita la salida del petróleo neuquino por Puerto Rosales, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Este año, Neuquén exportó crudo por unos u$s 3000 millones y así fue parte del motor que impulsa la mejora sustancial de la balanza comercial energetica de Argentina.



3. Gasoducto Néstor Kirchner (ahora Perito Moreno)



En junio de 2024 entró en plena operación el segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, conectando Vaca Muerta directamente con la provincia de Buenos Aires y facilitando una distribución más eficiente del gas natural.

El gobierno de Javier Milei le cambió el nombre por el de "Perito Moreno", aunque a los fines logísticos lo importante de este ducto es que tiene un rol estratégico para transportar el gas de Vaca Muerta y proyectar un aumento con el fin de capitalizar las enormes reservas gasíferas de la roca shale.

Esta infraestructura no sólo permitió aumentar las exportaciones hacia Chile e ir ganando espacios en Brasil sino que también redujo la dependencia de importaciones de GNL y combustibes líquidos en meses de alta demanda de energía a nivel local. Brasil es un interesado en el desarrollo de la segunda etapa del gasoducto, que unirá el punto de Salliqueló en Buenos Aires con San Jerónimo en Santa Fe.

Es que en el contexto de la última reunión del G20, que se realizó en Río de Janeiro, Argentina y Brasil firmaron un Memorando de Entendimiento que tiene por objetivo evaluar la infraestructura existente y así encontrar la mejor vía de envíos de gas al sur industrial brasileño. Las exportaciones comenzarán a partir de 2025 con un volumen inicial de 2 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d), aumentando en los próximos 3 años a 10 millones hasta llegar a 30 millones en 2030.

4. ExxonMobil le vendió sus áreas a Pluspetrol

En uno de los movimientos más importantes del año, y que impactó específicamente en Vaca Muerta, ExxonMobil le cedió sus áreas no convencionales a Pluspetrol. La compañía estadounidense decidió retirarse de la operación de sus yacimientos shale en Argentina y le vendió sus áreas por u$s 1700 millones a la petrolera de capitales argentinos.

De este modo, Pluspetrol dará un salto en Vaca Muerta y en el ranking de producción a nivel nacional. El fruto de esta adquisición se verá a lo largo de 2025. No obstante, la empresa venía dando mostrando su perfil de gran productor con inversiones en infraestructura que permitieron colocar a La Calera, su bloque insignia en Vaca Muerta, en el Top 5 tanto de shale oil como de shale gas.

La apuesta por los bloques de ExxonMobil es sumar a su portfolio la producción de Bajo del Choique-La Invernada, que supo tener los mejores pozos shale del mundo, y hacerlos crecer para consolidar su posición en el Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una tubería clave para exportar más petróleo por Punta Colorada, en Río Negro.



5. Reversión del Gasoducto Norte

El gas de Vaca Muerta ganó una vía inédita para comunicar sus yacimientos con siete provincias del Norte de Argentina. Se trata del Gasoducto Norte, una obra pendiente del Gobierno nacional que revirtió el sentido del flujo de transporte, terminando con las importaciones de gas desde Bolivia, cuyos yacimientos están en declino.

El reversal del Norte es otra de las vías posibles para alcanzar el mercado brasileño, cuyo complejo industrial paulista pone la mirada en el recurso de la provincia de Neuquén para garantizarse el aprovisionamiento. En este último caso, podría ser un complemento de las exportaciones de GNL.

En su recorrido, la vía de transporte también permitirá añadir a más pymes y usuarios residenciales, ademas de reemplazar las importaciones, equilibrando también así la ecuación importaciones-exportaciones, clave de la macroeconomia argentina.



6. Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur

Siete grandes productoras de Vaca Muerta están conformando una sociedad para construir el que será el principal oleoducto de exportaciones, el Vaca Muerta Sur, que vinculará Loma Campana, el bloque de YPF, con Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, donde estará el nodo de salida para este petróleo.

En concreto, se aliaron a YPF las compañías PAE, VISTA, Shell, Pluspetrol, Chevron y Pampa Energía. El proyecto que encabeza YPF requerirá una inversión en torno a los 3000 millones de dólares.

La construcción, con el objetivo de lograr el completamiento mecánico, comenzará en el cuarto trimestre del 2026 y la operación comercial comenzará en julio de 2027. El diseño proyecta el transporte durante su operación comercial de hasta 550.000 barriles por día, una cifra que podrá ser incrementada hasta 700.000 barriles por día si fuera necesario.



7. La nueva YPF y el Plan Andes

Horacio Marín asumió como presidente y CEO de YPF en diciembre del 2023 y buena parte de su ambicioso plan lo viene concretando. El Plan Andes fue quizás el "gran shock" para el mercado hidrocarburífero: desprenderse de los campos maduros con menos productividad y que le restan rentabilidad a la compañía, la mayor inversora en Vaca Muerta.

La inicitiva implicó la puesta en venta o cesión de operación de distintas concesiones en todo el país, siempre apuntando a los yacimientos maduros. Así, los movimientos más relevantes fueron PECOM, que se quedó con dos bloques en Chubut y vuelve al upstream después de varias décas, y la adquisión de Quintana Energy de nada menos que con Estación Fernández Oro, un yacimiento de tight gas con mucho potencial en territorio rionegrino.

Otros ganadores fueron PCR y Petróleos Sudamericanos en Mendoza, Velitec en Río Negro y Bentia Energy en Neuquén. El gobernador neuquino Rolando Figueroa dijo que antes de aprobar los tratos de YPF con privados deberán presentarse planes ambientales, como el sellado de pozos. Mientras tanto, en Santa Cruz, el mandatario Claudio Vidal todavía espera si es finalmente CGC la que se quedará con varios bloques del norte de esa provincia.

Esta es una de las piezas claves del "Plan 4x4" de Marín: cuadriplicar el valor de YPF en cuatro años. Los ejes consisten en poner foco en Vaca Muerta (en 2024 invirtió más de u$s 3000 millones), la retirada del convencional que no sea rentable (ahí aplica el Plan Andes), eficiencia en las operaciones (con iniciativas como el Toyota Well) y la consolidación del GNL (para empezar a exportar antes de 2030). Horacio Marín presidente y CEO de YPF.



8. Doble récord de producción shale

A pesar de los vaivenes políticos y económicos de Argentina, los yacimientos de la provincia de Neuquén mantienen su ritmo de crecimiento. De hecho, en las comparaciones internanuales los aumentos porcentuales para el crudo son de dos cifras y el gas crece junto a la nueva infraestructura -como los compresores del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner)-.

Yacimientos como Loma Campana (YPF y Chevron) llegaron a 87 mil barriles/día, La Amarga Chica (YPF y Petronas) con 68 mil barriles/día y Bandurria Sur (YPF y Shell-Equinor). Otras áreas relevantes del shale oil son Bajada del Palo (Oeste y Este) de VISTA con 62 kbbl/día y La Calera de Pluspetrol con 21 kbbl/día.

La producción de hidrocarburos en toda la Argentina también subió la vara debido a Vaca Muerta. La Secretaría de Energía difundió que en noviembre el petróleo en el país llegó a los 754.174 barriles por día y el gas natural a 153,8 MMm3/d.

Las cifras récord fueron a pesar de contar apenas con 35 equipos de perforación, de acuerdo al relevamiento de TecnoPatagonia. Y no más de 10 sets de fractura, según el reporte de la Fundación Contactos Energéticos. El rubro del frackig también mostró récord en junio con 1703 etapas de fractura realizadas y rumbo a cumplir el objetivo de 18000 punciones en las ramas laterales de los pozos horizontales en todo 2025.



9. El llenado de la traza de Oldelval

En un hito para la cuenca neuquina, Oleoductos del Valle (Oldelval) llenó la traza y los ductos que son parte de las obras de expansión del sistema de bombeo con 170 mil barriles de petróleo aportado por las operadoras.

Es la prueba inicial para avanzar en su puesta en marcha. Con el plan Duplicar en funcionamiento, se podrán exportar 310.000 barriles por día. El proyecto tiene como objetivo aumentar de forma permanente la capacidad de transporte desde la cuenca Neuquina hacia el Atlántico para acompañar el crecimiento de producción de Vaca Muerta.

Con la obra en marcha, Oldelval pasará de transportar 36.000 m3/día de crudo a 86.000 m3/día, es decir, 50.000 m3/día de petróleo adicionales por día.



10. Siguen en alza las inversiones en el shale

En este año las productoras terminarán por invertir por encima de los 9000 millones de dólares. La demanda internacional, la apuesta al crecimiento del transporte, y el avance en la ingeniería de perforaciones, permiten a Neuquén seguir posicionándose en el contexto internacional. También el incentivo incluido en la Ley Bases.

De acuerdo a las previsiones que ya hace el gobierno de Rolando Figueroa, para el 2025 la cifra de inversiones podría seguir incrementándose, con inversiones en torno a los 10 mil millones de dólares, lo que permitiría un salto sin antecedentes en la historia no convencional.