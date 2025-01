Salvó a un nene de ahogarse en el canal de Centenario: "Pasé en el momento justo"

Las altas temperaturas en la región ameritan que la gente busque un lugar para refrescarse, incluso en espacios no habilitados como balneario. Una práctica común es la de bañarse en canales de riego para sobrellevar el calor. Roberto Rubio no esperaba vivir lo que sucedió este domingo a la tarde en Centenario, a la altura de la calle 7.

El “Chino”, como lo conocen todos, se dedica a correr en montaña. Mientras entrenaba, miró a su entorno y vio un nene a los manotazos en el agua que lo miró "como pidiendo ayuda" y se hundió.

Inmediatamente, se sacó el chaleco y les gritó a los padres del niño para que lo ayuden. “Me tiré unos metros antes de donde estaba por la corriente, para esperarlo”, le dijo a Mejor Informado. Enseguida, lo abrazó e intentó tranquilizarlo.

“Por suerte, pude hacer pie con la zapatilla porque el asfalto del fondo estaba resbaloso”, comentó. El rescate duró poco menos de 10 minutos, “se demoró porque el padre tuvo que cortar una rama gruesa para poder sacar al nene”, agregó.

El "Chino" Rubio entrena para carreras de montaña.

Afortunadamente, no se necesitó ningún tipo de trabajo cuando salieron del agua. El niño, “de unos 5, 6 años”, según su salvador, tragó agua y estaba asustado, pero no perdió el conocimiento.

“Me tocó pasar en el momento justo. Me fui con un nudo en la garganta, si no pasaba por ahí era otra la historia”, reflexionó emotivo Roberto.