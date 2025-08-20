Cuál es el dato que descubrió Gimena Accardi que la hizo estallar contra Nico Vázquez: “Está caliente”

Lo que parecía ser una separación amena terminó en un escándalo, pero no sólo por la infidelidad. Es que en las últimas horas se confirmó que Gimena Accardi habría estallado contra Nico Vázquez. Ya no se trata de la polémica confesión, sino de una revelación que, según su círculo íntimo, la dejó furiosa: la actriz está convencida de que fue su ex quien filtró la noticia a la prensa.

El dato lo contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde aseguró que esa traición es lo que más duele hoy en Gimena Accardi. “Lo que a mí me dicen del círculo íntimo de él es que Gimena habló bien de Nico en Olga pero la realidad es que está bastante caliente porque él es el que filtra la infidelidad cuando ya habían pasado varios días de la separación”, relató el periodista.

De acuerdo a la versión de Etchegoyen, el quiebre se produjo en el momento exacto en que el tema salió de la boca de Paula Varela y posteriormente en LAM. “Yo no tengo idea cómo fue que Nicolás blanquea esto a Ángel. Si fue Ángel el que lo llamó o fue él el que decide exponer esto pero Gimena está decepcionada con Nico por haberlo blanqueado a la prensa”, explicó.

En este contexto, el periodista también destacó la contradicción que más resuena. Es que si bien ella admitió toda la polémica y pidió que los cañones apunten a ella, no deja de sorprender que puertas adentro haya tomado esta postura de bronca y enojo: “Obviamente que la que se equivocó es ella pero también es cierto que si la intención de Nico era cuidarla es raro porque blanquea este secreto doloroso”.

La reacción de Gimena Accardi, según la información que maneja Juan Etchegoyen, fue inmediata. Apenas le llegaron los comentarios de LAM, lo llamó de forma directa. “A Gimena le empezaron a mandar lo que Ángel dijo en LAM y enseguida lo llamó a Nicolás reprochándole por esto y le preguntó ´¿qué carajo hiciste?´”, cerró el conductor.

De este modo, lo que parecía ser un intento de cerrar la historia con tintes de paz, podría dar un vuelco y terminar en una batalla de reproches y acusaciones cruzadas. Por lo pronto, la herida entre Nico Vázquez y Gimena Accardi sigue abierta y aún muy lejos de cicatrizar.