Incendios en la Patagonia: joven creó una web para encontrar mascotas perdidas

En medio de los incendios que afectan diferentes zonas de la Patagonia, un joven argentino llamado Federico Borstelmann decidió crear una web para ayudar a encontrar a las mascotas perdidas. La iniciativa, llamada mypetspatagonia.com, se convirtió en una herramienta fundamental para reunir a animales perdidos con sus dueños.

Borstelmann, un diseñador gráfico de 28 años, se inspiró en la pregunta ¿y si fueran mis perros? En base a esta duda creó una app llamada “My Pets” hace dos años y hoy la adaptó para aportar su ayuda en los incendios. "Me puse a pensar en cómo sería si yo perdiera a mi mascota y me di cuenta de que no habría nada que pudiera hacer para encontrarla", dijo en una entrevista con TN.

Federico vive en La Plata, es diseñador gráfico y diseñador web de profesión, pero vive para rescatar, trasladar y promover la adopción responsable de animales.

Federico promueve la adopción responsable de animales. Foto: TN

La plataforma, mypetspatagonia.com, permite a los usuarios publicar fotos y descripciones de sus mascotas perdidas, así como información sobre su ubicación y contacto. Además, cuenta con un mapa interactivo que muestra las zonas afectadas por los incendios y los refugios para animales.

Gracias a la web, se lograron reunir más de 14 mascotas con sus dueños de las 34 que están actualmente publicadas. Entre los animales publicados se encuentran perros, gatos y hasta un caballo principalmente en la zona de El Bolsón.

La iniciativa de Borstelmann es un ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada para ayudar a los demás en momentos de crisis. Esta web puede ser una herramienta esencial para las familias afectadas por los incendios, y sigue siendo una fuente de esperanza para aquellos que buscan a sus mascotas perdidas.

¿Cómo funciona mypetspatagonia.com?

Quienes hayan perdido a su mascota durante los incendios, deben enviar un correo con una foto, la edad (si se conoce), el lugar donde lo vieron por última vez y la información de contacto (número de teléfono o correo) a la dirección mypets.lat@gmail.com. Las personas que hayan encontrado un animal perdido y no conozcan a su dueño también pueden compartir la información por esta plataforma. Además, pueden contactar al equipo de Federico en Instagram (@mypets.app).