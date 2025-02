Buscan una familia para un bebé de 2 meses y tres niños de 6, 7 y 12 años

Cuatro menores, que se encuentran bajo una medida de protección excepcional, necesitan en forma urgente una familia solidaria que pueda albergarlos en forma transitoria. Desde la Dirección Provincial de Medidas Excepcionales de la Subsecretaría de Familia, dependiente del Ministerio de Gobierno, convocan a la ciudadanía a sumarse al Programa Familias Solidarias que garantiza el “derecho a vivir en familia”.

Familias Solidarias es un programa provincial que tiene como objetivo albergar transitoriamente a niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo una medida de protección excepcional (MPE), brindándoles cuidados y afecto, incluyéndolos en su hogar y acompañando el proceso hasta tanto se resuelva su situación legal.

En esta oportunidad, se realiza una búsqueda para albergar a un bebé de 2 meses, un niño de 6 años, un niño de 7 años y una niña de 12 años.

Una Medida de Protección Excepcional (MPE) se genera a partir de una vulneración de derechos que se ha detectado y da origen a esta búsqueda de familias en la ciudad de Neuquén. En paralelo, se trabaja en simultáneo con sus familias para revertir la situación que generó la medida o hasta tanto esté resuelto el proceso judicial.

Aquellas personas interesadas en postularse deberán cumplir los siguientes requisitos: ser mayores de 25 años y residir en Neuquén Capital, no poseer antecedentes penales provinciales, no ser deudores de cuota alimentaria, no encontrarse en el Registro Único de Adopción (RUA), y no estar en el registro provincial de violencia familiar y de género.

Podrán inscribirse por la página web familiassolidarias.neuquen.gov.ar y luego serán contactados por el Equipo de Selección del programa Familias Solidarias.

Las personas interesadas en obtener más información o realizar consultas, pueden hacerlo de lunes a viernes de 8 a 15, en Juan B. Justo 470 (Ciudad de Neuquén).Whatsapp 2994127862, email: equiposeleccion@neuquen.gov.ar