Estafaron a una reconocida vendedora ambulante de Neuquén: terminó en la calle

Una mujer junto a sus hijos fue estafada y terminó en la calle. Días atrás la familia había alquilado una casa, pero cuando llegaron al lugar e instalaron todas sus pertenencias fueron desalojados por personal de la policía. Allí, desconcertada se enteró que el lugar era una casa ocupada ilegalmente. El locador quedó detenido y la mujer a la deriva en pleno centro de la ciudad.

"Tuvimos que pasar la noche durmiendo en la calle con frio y mucho viento", comentó Josefina al Noticiero Central de 24/7. Rodeada de bolsas con todas sus cosas, la mujer aseguró que nunca le avisaron que se trataba de una casa usurpada y que ella hizo las cosas con buena voluntad. "La persona que me alquiló siempre dijo que era el dueño. Yo confié en sus palabras y acá estoy", se lamentó la mujer que alquiló en las inmediaciones de Jujuy y Elordi.

Familia trabajadora, vendedores ambulantes de oficio, pero no por eso mala gente. Durante años vendió -y vende- sahumerios en las afueras de la catedral. En su grupo son cinco en total: madre, sobrino, hijo e hija con pareja y nieto. "Somos una familia muy tranquila y trabajadora. Trabajamos todo el día y necesitamos un lugar para llegar a dormir para volver a salir a trabajar", explicó la mujer.

Ahora el problema no solo es volver a encontrar un lugar para pagar el alquiler, también se enfrenta a un mes de trabajo perdido. La plata no les sobra, menos si la estafan. El desafío es vivir un mes en la calle, rezando volver a juntar la plata para el alquiler. "Es plata perdida. No recuperé ni un peso", avisó la mujer.

Además de dormir en la calle desamparada y estafada, Josefina debió soportar un intento de hurto en horas de la noche mientras dormía.

"Me intentaron robar pero no pudieron hacerlo porque los encontré. Tengo el sueño liviano y por eso sentí ruido y me desperté en seguida".

En una ciudad con una crisis ocupacional que preocupa, Josefina es una más en la calle. Producto del oportunismo de personas que se aprovechan de la bondad de los humildes se teje una tela de egoísmo que opera entre las sombras. Ahora el hombre deberá dar explicaciones a la justicia, pero poco le importa eso a Josefina, que quedó a la deriva y lejos de tener una solución a su problema.