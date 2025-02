Fuertes medidas del TSJ respecto al paro de judiciales

El Tribunal Superior de Justicia emitió en esta tarde de viernes, un comunicado indicando que se tomaron medidas extraordinarias a raíz del paro que llevan adelante los trabajadores nucleados en SEJUN.

Indican que " en Acuerdo Extraordinario realizado en el día de la fecha, el Tribunal Superior de Justicia dispuso activar un protocolo de emergencia, con el objetivo de atender la afectación del servicio de justicia en los sectores de mayor vulnerabilidad.

Para ello se conformó la Comisión Operativa de Emergencia con los presidentes de las Cámaras de Apelaciones de la I Circunscripción y del interior provincial, y los directores de las Oficinas Judiciales.

Además se resolvió afectar a los funcionarios de los organismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia, los que serán asignados de manera transitoria a prestar servicios de acuerdo a las necesidades que determine el comité, priorizando la atención de los fueros de familia, penal y laboral. Este tipo de afectaciones serán extensivas al resto de los organismos del Poder Judicial."

Sejun, en una asamblea realizada el miércoles, rechazó la propuesta salarial 2025, realizada por el TSJ. Ante esa situación, por sugerencia del Presidente del máximo órgano, Gustavo Mazieres , se decidió ratificar en Acuerdo Extraordinario la indicación de descuento de días de paro, y activar un protocolo raramente aplicado, que contempla lo que se debería hacer ante varias "emergencias", entre ellas las medidas de fuerza.

Ese manual de emergencias, aprobado por un Acuerdo del TSJ de abril 2013, conformado en ese entonces por los vocales Moya, Massei, Labate, Martinez y Kohon contempla la información sobre el paro que deben enviar a Gestión Humana desde cada organismo, y como priorizar los tramites en cada sector. Los paros provocan afectación al servicio, pero en especial los más pejudicados son los fueros de Familia, Civil Laboral, y Penal. Estos dos últimos es donde suele darse el más amplio acatamiento.

Vale recordar que Sejún realizó varias medidas de fuerza en los meses de noviembre y diciembre, y que el sistema judicial arrastra desde entonces notables atrasos, que se ven incrementados por los nuevos paros. Ante esta realidad entonces, el pleno del TSJ decidió avalar la sugerencia de su presidente, de designar funcionarios que pueden suplir las tareas que no realizan los empleados, y apoyarlo en la decisión de descontar los días no trabajos, resolución que habitualmente lo tomaba en soledad quien preside el Cuerpo.

La oferta salarial que rechazó Sejun fue considerada como la mejor de los últimos tiempos, incluyendo los siguientes puntos:

-Actualización salarial por índice de precios al consumidor (IPC), trimestral a aplicar en los meses de abril, julio y octubre de 2025 y enero de 2026.

- Asignación extraordinaria no remunerativa ni bonificable de 520.000 pesos, excluyéndose las categorías MF1, 2 y 3, a pagar la primera semana de marzo.

-Asignación extraordinaria no remunerativa ni bonificable para los meses de abril y setiembre (base monto setiembre 2024 actualizado por IPC), excluyéndose las categorías MF1, 2 y 3.

- Pago de ayuda escolar extraordinaria, a percibir con los haberes de febrero de 2025.

- Suma extraordinaria no remunerativa ni bonificable, de 200.000 pesos en concepto de capacitación y entrenamiento en nuevas tecnologías aplicadas, a percibir la primera semana de marzo.

-Análisis de cambio de escalafón de personal de servicios, técnico y de maestranza de quienes se verifique que cumplen tareas administrativas.

- Puesta en funcionamiento de un protocolo de Violencia.

- Continuar con mesas técnicas de evaluación de concursos internos de vacantes y análisis de plantas pendientes.