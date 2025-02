Funcionario mostró la "maldad" de los que dejan basura en la costa del Limay

“No se entiende porque tanta maldad!!!!!”, escribió en sus redes sociales Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén. El posteo del funcionario municipal está acompañado de unas fotografías en las que muestra los restos de botellas de plástico y vidrio, cajas, entre otros residuos, que dejan tirados en la costa del río, e incluso en el mismo río, las personas que llegan hasta allí para disfrutar de una jornada al aire libre.

En dialogo con Mejor Informado, Haspert comentó que en el marco del comienzo de la Fiesta Nacional de la Confluencia, desde el área que dirige realizaron un operativo de limpieza en la Isla 132 y en los alrededores del predio donde se desarrollará a partir del jueves 6 de febrero hasta el domingo 9 este evento que convocará a miles de personas durante esos cuatro días.

“Una vez que nos trasladamos a la costa del río, frente a la rampla del Paseo de la Costa nos tuvimos que meter en el agua por la cantidad de residuos que había lamentablemente”. Haspert detalló que junto con el personal de la subsecretaría de Limpieza Urbana debieron retirar gran cantidad de botellas y envases plásticos de bebidas, botellas de cerveza de vidrio, incluso restos de vidrio.

“Es lamentable que esto ocurra porque dejan estas botellas en la costa del río e incluso botellas en el agua y restos de vidrio lo que es realmente un peligro para cualquier persona adulta pero sobre todo para los niños, porque no las podes distinguir entre las piedras”, describió.

“Me dio mucha bronca encontrar todos estos residuos en la costa del río”, concluyó Haspert.

El posteo recibió numerosos comentarios de usuarios que expresaron su malestar por la situación que reflejó el funcionario municipal. "No es maldad! Son mugrientos que no tienen educación, despues se enojan si cobran una entrada. Gente que no les importa nada. Habria q obligarlo a ir al mismo lugar al día siguiente sin haber levantado su mugre. A ver si les gusta", escribió un usuario.

"No van a entender nunca. No cuidan los lugares que disfrutamos todos", respondió otro. Incluso hubo algunos usuarios que sugirieron la activación de "algún protocolo o teléfono para denuncias y acciones inmediatas", y otros labrar multas "a esa gente porque si no van a aprender más". "Mi hijo de diez años se enoja mucho cuando ve que la gente deja la basura tirada", sumó su comentario otro usuario.