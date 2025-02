Indigentes tomaron un edificio céntrico y vecinos denuncian robos e inseguridad

Las reiteradas quejas de los vecinos del Centro Este de la ciudad de Neuquén han puesto en marcha una investigación por denuncias vinculadas a robos y hechos de inseguridad en la zona aledaña al ex edificio del CIRSE (Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército), ubicado en la Avenida Argentina. Quienes viven en la zona aseguraron que ocupantes ilegales se han adueñado de una habitación abandonada convirtiendo las noches en espacios poco seguros.

Mejor Informado dialogó con Emiliano Sayago, tesorero de la sociedad vecinal Área Centro Este quien fue contundente con respecto a la situación: "Esta bastante desprolijo parece un aguantadero". Además, se encargó de desmentir que sea el edificio perteneciente al CIRSE y aseguró: "Son dos espacios diferentes. Hay un predio adelante perteneciente a la casa ex CIRSE, pero justo detrás hay otro predio que es donde está metida la gente".

La importancia de diferenciar los dos espacios radica en que ambos edificios pertenecen en la actualidad a distintos dueños. Mientras que la parte delantera pertenece a una empresa inmobiliaria, la parte trasera que presenta los inconvenientes es parte de una empresa mendocina que no quiso brindar detalles sobre la situación de la misma.

Si bien la ocupación del espacio viene de hace tiempo atrás, en las últimas semanas se han intensificado las quejas de los vecinos. Fue el propio Sayago quien aseguró: "Estamos trabajando en conjunto con la Policía de la ciudad porque encontraron elementos robados a los vecinos en el lugar".

Vecinos preocupados por la creciente inseguridad

Sin embargo, pese a los reiterados desalojos de los ocupantes, las personas vuelven a tomar el lugar a las pocas horas. "Por más que la policía desaloje el lugar hasta que la empresa no se haga cargo de desmalezar, limpiar y cercar el predio los inconvenientes no se van a terminar. Hay muchos vecinos preocupados porque les da sensación de inseguridad", explicó Sayago.

El lugar es ocupado reiteradamente por personas en situación de calle y quienes ofrecen limpiar los parabrisas de los vehículos en los semáforos y que han llegado a la ciudad buscando una mejor calidad de vida y de momento no la han encontrado. "No estamos en contra del crecimiento de Neuquén, pero creemos que hay que generar un ordenamiento para no preocupar a los vecinos de la zona", se quejó el tesorero de la entidad vecinal.

Desde hace algunas semanas el Centro Vecinal se ha comunicado con los referentes de la empresa mendocina quienes prometieron hacerse cargo de la situación para ponerle fin a los hechos delictivos. Sin embargo aún no se han puesto a trabajar en la limpieza, desmalezamiento e iluminación del predio.

"Seguimos teniendo reclamos de los vecinos y mientras más tiempo pasa más compleja es la situación. Queremos prevenir pero la policía y la municipalidad no dan abasto. Queremos que limpien el lugar", se lamentó Sayago.