Un limpiavidrios herido en el incendio de una casa en Centenario

Cerca de la 1.15 del sábado, personal de Bomberos de Centenario recibieron el aviso de una persona que caminaba por un incendio en una casa de la calle Suyai, a metros de Honduras, en el barrio Sayhueque. Se trata de una vivienda que está atrás de otra, en el mismo terreno.

"No pudimos conocer las causas aún porque, cuando llegamos las dos dotaciones, ya estaba generalizado sobre el techo y no habían muchas cosas que podían iniciar el fuego. No tenía gas, cocina ni anafe", le dijo el jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, a Mejor Informado.

Un ocupante salió de entre las llamas. El hombre, un limpiavidrios, tenía quemaduras por lo que se solicitó la ambulancia para que sea trasladado al Natalio Burd. Sin embargo, la persona, que se encontraba en estado de ebriedad, no aceptó ir al hospital local y se retiró por sus propios medios.

Por otra parte, en la casa de adelante viven dos hermanos, ambos son adultos mayores y no videntes. Los mismos fueron evacuados y llevados a la cuadra de en frente donde fueron atendidos por la Policía. Álvarez describió la situación de abandono que hay en el fondo de la vivienda. "Hay mucha basura, lo que complica mucho el trabajo. Además, hay un árbol grande que tampoco ayuda", narró.