Especialistas en la lucha antitabaco destacan la iniciativa de prohibir fumar en las plazas de Neuquén

Patricia Sosa y Gianella Severini, de Campaign for Tobacco Free Kids.

En los últimos días se dio a conocer la presentación, por parte de diputados del bloque Comunidad, de un proyecto de ley para que en Neuquén la prohibición de fumar en espacios públicos se extienda a plazas y espacios recreativos en donde niños y niñas concurren a jugar. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de diputados de los distintos bloques legislativos.

Esta iniciativa, amplía la prohibición de fumar productos derivados del tabaco a plazas, parques con áreas de juego para niños y niñas, areneros, circuitos aeróbicos, sectores destinados a la práctica de deportes y de recreación infantil. También hace lo propio con espacios de acceso a la atención e internación de niños, niñas y adultos, incluyendo hospitales, clínicas, sanatorios, centros de día y hogares de ancianos, durante todo el día.

"Es una política avanzada, aunque no es única en el mundo", advirtió Patricia Sosa, directora para Latinoamérica de Campaña para niños libre de tabaco (Campaign For Tobacco Free Kids), en relación a esta iniciativa impulsada por los legisladores, durante una entrevista en el programa Entretiempo, que se emite por AM550. Sosa participó esta semana de una jornada sobre Derechos Humanos, Salud y Tabaquismo que se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, donde se abordaron los desafíos legales y de salud ante el tabaco, los “vapeadores” y su impacto en los derechos humanos y el ambiente.

“Tuvimos reuniones con legisladores y con los representantes del ministerio de Salud. Respecto a esta iniciativa es una política avanzada, aunque no es única en el mundo", opinó Sosa sobre el proyecto que busca prohibir fumar en espacios públicos y agregó que "es muy parecida a una ley en California, New York y Massachusets. Es muy innovador”.

Sosa, junto a Gianella Severini, coordinadora legal para América Latina en Campaign For Tobacco Free Kids, señalaron que las costas de Chile son libres de humo. Precisaron que esta normativa es muy importante porque "las colillas de los cigarrillos contaminan el ambiente". "En estos lugares van las familias y lo que se busca es proteger a los niños, a las mujeres embarazadas, y sobre todo tener un ambiente saludable".

Por su parte, Severini señaló que no sólo se presentó la iniciativa en la Legislatura provincial sino también en el Concejo Deliberante. "Hace algunas semanas, el Intendente Mariano Gaido presentó una ordenanza para hacer lo mismo, la prohibición de fumar en espacios abiertos en la ciudad de Neuquén, y ya se está discutiendo en la Comisión de Ecología del Concejo Deliberante, quienes nos invitaron el miércoles a conversar con ellos y poder brindarles nuestra experiencia sobre lo que significan estos espacios abiertos, libres de humo y qué ha pasado en otros países", explicó Severini.

Cabe señalar que este evento, en el que participaron Sosa y Severini, dio lugar al segundo encuentro de jóvenes latinoamericanos por el control de tabaco, que tuvo lugar durante toda la semana en la ciudad de Neuquén.

La jornada fue en el MNBA.

La entrevista completa: