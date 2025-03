Otro atentado incendiario contra una escuela neuquina

Dos incendios con escasos días de diferencia entre sí en dos establecimientos educativos públicos de la ciudad de Neuquén, sembraron la preocupación y encendieron las alarmas a poco de comenzado el nuevo ciclo lectivo. Se investiga si, como todo parece indicarlo, se trató de hechos intencionales y, en consecuencia, atentados.

El primero de esos incendios ocurrió, el miércoles último, en la azotea del Colegio San Martín, establecimiento ubicado en Avenida Argentina entre San Juan y Ameghino -pleno centro de la ciudad- mientras que el segundo fue, durante la madrugada de este sábado, en el CPEM 25, donde dejaron literalmente inutilizable la sala de máquinas.

Esta última es una escuela de enseñanza secundaria ubicada en Ramos de Espejo al 2550 y que lamentablemente no podrá brindar clases durante, al menos, 60 días. Los pronósticos más pesimistas dan cuenta de que las reparaciones podrían llegar a demandar 90 días. De lo que, en cambio, no hay dudas es de que se trató de un ataque intencional, con una metodología muy similar (prácticamente idéntica) a la que usaron quienes perpetraron el daño en el colegio San Martín. Podrían ser los mismos, quien sabe.

Mejor Informado intentó consultar a funcionarios de Educación, pero no hubo declaraciones al respecto. No obstante, se especula que habrá denuncia judicial (después de todo, eso es lo que corresponde) y que presentarán las pruebas que supuestamente tienen en sus manos.

El fuego en el CPEM 25 destruyó la sala de máquinas.



Se estima, además, que una vez que la causa esté en curso se tratará de establecerse si se trató de vandalismo o si, como los hechos parecen indicar, de ataques premeditados con la firme intención de afectar el dictado de clases.

Por estas horas hay quienes aseguran que el incendio en el colegio San Martín había sido objeto de un debate entre docentes del CPEM 25. Se dice que activistas de la seccional capitalina del gremio docente (ATEN) trataron de imponer la realización de un paro, pero recibieron el rechazo de la mayoría que optó por la razonabilidad. A poco de eso sobrevino el incendio que dejó literalmente sin luz ni agua al edificio.

Se asegura que el daño no fue mayor gracias a la rápida intervención de los bomberos y policías. No es la primera vez que las escuelas de la ciudad capital sufren atentados, es por eso que se impone dar con los responsables. Por lo pronto, un dato no es menor: los agresores ingresaron al CPEM 25 a las 2.20 de la madrugada y sabían a dónde debían dirigirse para provocar el daño.

Estos atentados se perpetraron en momentos en los que no hay motivos sindicales para alterar el desarrollo de las actividades escolares, debido no sólo al acuerdo salarial que el gobierno provincial rubricó con ATEN provincia (y que comprende a todas las seccionales), sino también por las multimillonarias inversiones en obras escolares, que no tienen precedentes en la historia de la provincia.