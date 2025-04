"No entendemos por qué hicieron el sabotaje": qué dijeron desde EPEN

Hablar del EPEN por estos días es prestar atención a lo que sucede con la causa por el sabotaje del tendido eléctrico en Chos Malal. Buscando encontrar una una pista, un testimonio, o un momento de sinceridad de los acusados, todos llegan a la misma conclusión que Mario Moya, presidente de la entidad: "realmente no entendemos el fin o el motivo por el que lo hicieron".

En diálogo con Pancho Casado en La Primera Mañana, por AM550, Moya explicó que a raíz de este sabotaje "se provocaron muchos gastos en la región, no solo por lo que implica no tener energía en las acciones cotidianas, sino también en las perdidas de heladera, electrodomésticos y mercadería".

Los datos ya son conocidos en el ataque al tendido eléctrico que provocó que por más de 18 horas los vecinos del norte neuquino no tengan acceso a la electricidad. Lo que no se entiende es qué fue lo que llevó al grupo de delincuentes avanzar de esta manera. "Realmente no entendemos qué los motivo o los hizo llegar a eso. Pero se está investigando y vamos a aportar todo lo que podamos a la causa para que se resuelva".

La red fue atacada en dos oportunidades.

Siguen las obras en la franja cordillerana

Pese a que las noticias y las luces se las lleva la cobertura del sabotaje, desde la entidad de electricidad siguen avanzando en obras en la región. Esta vez le toca a una serie de mantenimientos en las líneas de alta tensión de la zona cordillerana, buscando fortalecer el servicio ante la llegada del invierno.

"Hemos realizado obras sobre los cableados y también podamos algunas zonas donde los árboles estaban complicando el servicio", concluyó Moya.