Volvía a Neuquén desde Corrientes y el chofer del micro lo abandonó en otro lado

Alejandro López regresaba a Neuquén desde Corrientes, a donde fue por compromisos familiares. Gracias a su jubilación, hace 25 años que viajaba en auto, pero ahora decidieron tomar un micro. Todo iba bien hasta que, en la provincia de Buenos Aires, lo abandonaron en la estación de servicio.

“Pagamos pasajes en Coche Ejecutivo. La verdad que son muy cómodos, pero mínimamente debía tener agua caliente”, se quejó en el programa “La Mañana es de La Primera”, que se emite por AM550 La Primera.

“Llegó a Corrientes con 40 minutos de atraso. Cuando ya estábamos en la provincia de Buenos Aires, para en una estación de servicio en Piedritas donde bajó gente y le aviso que iba a buscar agua”, agregó. Entre que lo atendieron y llenó el termo, cuando volvió se dio cuenta que el colectivo salió sin él.

La esposa de Alejandro avisó al chofer, quien dijo que lo esperaban en General Villegas, a 30 kilómetros de ahí. “Me dieron un número de una remisería, pero el domingo no trabajaban. Por suerte, me crucé a un camionero que me alcanzó”, dijo.

El pasaje comprado por Alejandro López.

El vehículo de la empresa Vía Bariloche paró en otros lugares, pero la víctima no quiso bajarse “porque tenía bronca. Fue culpa del chofer, me abandonó en el camino”.

A Neuquén llegaron a las 21 del domingo. “Queríamos volvernos en taxi rápido y no hice ninguna queja”, comentó Alejandro, quien además tiene un Certificado de Discapacidad de Jucaid por tener 12 clavos en la columna.

La entrevista completa: