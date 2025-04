Una constructora causó daños en su propiedad, pasan las semanas y no lo arreglan

Pasó casi un mes desde que una familia del centro neuquino se despertó con un derrumbe en su casa. La responsabilidad de dicho suceso se le atribuye a una constructora que levantó los cimientos de un terreno contiguo a la vivienda. Hoy, 8 de abril, siguen sin respuestas y la situación es cada vez peor.

Aunque desde el municipio exigieron una respuesta a la constructora, hasta el momento no han tenido ningún avance. Según explicaron los supervisores de la obra se deben llevar a cabo remediaciones en el suelo y se debe reconstruir la grieta y los daños ocasionados en las casas contiguas.

"Acá no vino nadie, no pasó nada. En cualquier momento se va a caer todo. Los empleados no pueden venir sin un supervisor municipal y cada vez que vienen es solo a hacer presencia. No hicieron nada", se quejó Julieta Olivera, dueña de una de las propiedades colapsadas.

El terreno contiguo, donde está la construcción, generó importantes daños en la casa.

Pese a que desde el municipio le pidieron a Olivera que se mude momentáneamente a otro lugar para evitar inconvenientes en caso de derrumbes, la mujer no tiene donde ir. Tampoco quiere abandonar su hogar, el que comparte con una niña de seis años.

"Ni la municipalidad, ni la empresa, ni el propietario me dieron respuesta. Me cansé de quejarme", lamentó Olivera que concluyó: "Es increíble la impunidad que maneja este tipo".