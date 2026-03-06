El 8 de marzo volverá a copar las calles de Río Negro con marchas, paros y actividades en distintas ciudades de la provincia. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, organizaciones sindicales, colectivos feministas y organismos estatales convocaron a una amplia agenda que combina movilizaciones, protestas y espacios de reflexión para visibilizar la lucha por la igualdad de derechos y la erradicación de las violencias por motivos de género.

Medidas de protesta fueron anunciadas por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) y la CTA Autónoma, que adelantaron acciones durante el fin de semana y paros en el inicio de la próxima semana. Cada organización planteó sus propios reclamos, aunque coincidieron en la necesidad de mantener visible la agenda de derechos de las mujeres.

Roca: concentración en la plaza San Martín

En General Roca, la convocatoria principal será el mismo 8 de marzo a las 18 en la plaza San Martín, organizada por la Asamblea Transfeminista Fiske Menuco. Durante la jornada habrá distintas actividades abiertas como micrófono abierto, bordado colectivo con “aguja activa”, relatos de cuentos prohibidos, armado de un cancionero, pintada de carteles y pegatina en espacios públicos.

Si bien aún no confirmaron si la jornada terminará en una marcha, desde la organización aseguraron que el objetivo es sostener la presencia en el espacio público. “Las calles son nuestras y no vamos a abandonarlas”, señalaron.

El 8 de marzo habrá marchas, actividades culturales y jornadas de reflexión en distintas ciudades de Río Negro en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Bariloche: asamblea y movilización

En Bariloche, el colectivo Niunx Menos Furilofche convocó a una asamblea organizativa para definir las actividades del 8M. El encuentro servirá para acordar el formato de las movilizaciones y las acciones previstas en la ciudad.

Además, adelantaron que el lunes 9 de marzo volverán a manifestarse en las calles junto a organizaciones de todo el país, en rechazo a las políticas de ajuste y en defensa de los derechos laborales y sociales.

Cipolletti y Viedma también marchan

En Cipolletti, la marcha se realizará el sábado 8 de marzo desde las 18, con concentración en la Plaza de la Justicia, ubicada en la esquina de Roca y España. Desde allí se iniciará una movilización por la ciudad que incluirá distintas intervenciones culturales y artísticas.

Entre las propuestas destacadas de la jornada se prevé la instalación de un memorial con los nombres de las víctimas de femicidio de la ciudad. Según señalaron desde la organización, la iniciativa busca visibilizar la problemática y mantener viva la memoria de las mujeres asesinadas por violencia de género.

En Viedma, la Multisectorial Transfeminista convocó a concentrarse el sábado a las 17 en la intersección de Periodistas Argentinos y 25 de Mayo, desde donde partirá una movilización que recorrerá el centro de la capital provincial.

Actividades en toda la provincia

Mientras tanto, el Gobierno de Río Negro también anunció una agenda de actividades en distintas localidades que incluirán jornadas de sensibilización, encuentros comunitarios, charlas sobre acceso a la justicia, ferias de emprendedoras y acciones culturales vinculadas a la promoción de derechos.

Las propuestas se desarrollarán en ciudades como General Conesa, Ñorquinco, Ingeniero Jacobacci, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Bariloche, El Bolsón, Villa Regina y Cipolletti, entre otras.

Así, el 8M volverá a marcar una jornada cargada de movilización social en Río Negro, donde las calles, las plazas y los espacios comunitarios se transformarán en escenario de reclamos, actividades culturales y debates sobre el lugar de las mujeres en la vida pública.