Un lunes sin alumnos en las aulas

El próximo lunes la escena se repetirá en gran parte de Neuquén: puertas cerradas, aulas vacías y familias obligadas a reorganizar la rutina de la semana. La mayoría de las escuelas públicas no dictará clases debido a un paro convocado por agrupaciones gremiales, políticas y sociales en el marco del Día de la Mujer Trabajadora.

El sindicato docente ATEN confirmó su adhesión a la medida, al igual que ATE, que nuclea a auxiliares de servicio. La combinación de ambos sectores fuera de sus puestos impactará directamente en el funcionamiento de los establecimientos educativos.

Desde el gremio docente anticiparon que la participación suele ser muy alta, por lo que se espera que numerosos colegios permanezcan cerrados durante toda la jornada.

Paro y movilización en la ciudad

La secretaria de prensa de ATEN, Marisabel Granda, confirmó que el sindicato se sumará al paro internacional feminista y que durante la jornada habrá movilizaciones.

"Vamos a estar en la calle ese día, en contra de las políticas que se están llevando adelante de desfinanciamiento de los sectores que había con perspectiva de género”, afirmó la dirigente.

Según explicó, en años anteriores la adhesión fue prácticamente total, lo que derivó en el cierre de numerosos establecimientos educativos.

Las escuelas podrían permanecer cerradas

Granda señaló que la decisión de abrir o no los establecimientos depende de cada institución. Sin embargo, aclaró que las autoridades escolares también tienen derecho a adherir a la medida de fuerza.

“Es una fecha donde siempre las escuelas están cerradas porque generalmente la adhesión es muy alta en el marco del paro internacional de mujeres. Después, sí cada escuela tendrá sus particularidades, pero las directivas de todas maneras también son trabajadoras y tienen el derecho a adherir al paro”, sostuvo.

También remarcó que ningún docente está obligado a concurrir si decide sumarse al paro.

Un inicio de clases con problemas abiertos

En paralelo al paro previsto para el lunes, desde el gremio docente mencionaron que todavía continúan procesos administrativos vinculados a la creación de cargos y horas cátedra en el sistema educativo.

Granda explicó que el procedimiento dentro del Consejo Provincial de Educación implica una serie de pasos administrativos que pueden demorar varios días desde que se crean las horas hasta que un docente las toma.