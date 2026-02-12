Un esquema definido para todo el año

El Concejo Deliberante de Neuquén dejó formalmente organizado su funcionamiento para el período legislativo 2026. En la Sesión Preparatoria, con 18 concejalas y concejales presentes —tres de ellos de manera virtual—, el cuerpo confirmó autoridades, distribuyó las comisiones internas y estableció el cronograma de sesiones ordinarias.

La jornada estuvo encabezada por Claudia Argumero, quien continuará en la Presidencia del Concejo tras la designación realizada por el intendente Mariano Gaido y la aprobación del cuerpo. También ratificaron a Victoria Fernández como vicepresidenta primera y designaron a José Luis Artaza como vicepresidente segundo.

Con estas definiciones, el Deliberante comenzó el año con su conducción institucional ya establecida y sin cambios en la estructura principal.

Sesiones cada quince días

Durante la reunión, los concejales resolvieron que las sesiones ordinarias se realizarán los jueves cada quince días a las 11, salvo excepciones puntuales que puedan surgir en el calendario.

Además, fijaron la fecha de la primera sesión ordinaria del año: será el domingo 15 de febrero a las 8:30. En esa oportunidad, el intendente Mariano Gaido brindará su mensaje ante el cuerpo legislativo y dejará inaugurado el período de sesiones.

Para ese acto también definieron la comisión de recepción que participará del inicio formal del año legislativo y recibirá al jefe comunal en el recinto. La integrarán Argumero, Sguazzini, Mazuel, Fernández, Galíndez, Cofré, Marino, Miranda, Eguía, Artaza, Meriño, Figueroa, Rojo, Montero, Stillger, Todero y Pérez.

Comisiones con representación de todos los bloques

En la Sesión Preparatoria también ratificaron la integración de las comisiones internas de trabajo, que tendrán a su cargo el tratamiento de los proyectos durante el año.

Las áreas definidas son: Servicios Públicos; Legislación General; Hacienda, Presupuesto y Cuentas; Obras Públicas; Culturas y Gestión Comunitaria; y Ecología, Ambiente y Sustentabilidad.

Cada una quedó conformada con representación de los distintos bloques políticos, lo que permitirá el tratamiento de iniciativas en temas clave para la ciudad como infraestructura, presupuesto, ambiente, servicios y políticas comunitarias.

Así quedaron conformadas

Servicios Públicos: Atilio Sguazzini, María Victoria Fernández, Santiago Galíndez, José Luis Artaza, Joaquín Eguía, Denisse Stillger, Julieta Katcoff, Romina Miranda y Daniel Figueroa.

Legislación General: Claudia Argumero, María Victoria Fernández, José Luis Artaza, Ana Karina Rojo, Denisse Stillger, Federico Sánchez, Romina Miranda, Laura Pérez y Valeria Todero.

Hacienda, Presupuesto y Cuentas: Claudia Argumero, Atilio Sguazzini, Mariana Cofré, José Luis Artaza, Joaquín Eguía, Nicolás Montero, Federico Sánchez, Romina Miranda y Valeria Todero.

Obras Públicas: Atilio Sguazzini, María Victoria Fernández, Mariana Cofré, Joaquín Eguía, Cintia Meriño, Nicolás Montero, Federico Sánchez, Daniel Figueroa y Sergio Marino.

Culturas y Gestión Comunitaria: Santiago Galíndez, Mariana Cofré, Cintia Meriño, Karina Rojo, Nicolás Montero, Julieta Katcoff, Laura Pérez, Daniel Figueroa y Sergio Marino.

Ecología, Ambiente y Sustentabilidad: Denisse Stillger, Claudia Argumero, Valeria Todero, Santiago Galíndez, Cintia Meriño, Karina Rojo, Laura Pérez, Sergio Marino y Julieta Katcoff.

Con autoridades confirmadas, comisiones integradas y calendario definido, el Concejo Deliberante dejó ordenado su esquema institucional para el nuevo período. El domingo 15, con el mensaje del intendente en el recinto, comenzará formalmente la agenda legislativa 2026 en la ciudad.