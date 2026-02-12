En el marco del Día de los Enamorados, la banda regional Conductores Suicidas se presentará este sábado 14 a las 21 horas en Mood Live, Neuquén con su ya consolidado homenaje a Joaquín Sabina. La propuesta incluirá un repertorio especialmente seleccionado para la ocasión, con un perfil más romántico, y la posibilidad de disfrutar también de una cena show.

Ricardo Capellán, cantante y guitarrista del grupo, brindó detalles del espectáculo durante su participación en el programa “Entretiempo” que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias: “Vamos a presentar nuestro homenaje a Joaquín Sabina que venimos trayendo hace mucho tiempo. Decimos homenaje y no tributo porque hacemos nuestras propias versiones, no es una imitación de Sabina”, explicó Capellán. En ese sentido, remarcó que para esta fecha especial el repertorio tendrá un giro particular: “Siempre encaramos más para el lado más oscuro de Sabina, pero esta vez vamos a hacerlo un poquito más romántico, pensado para los enamorados”.

El show está pensado tanto para parejas como para quienes deseen asistir solos. “También pueden ir solos y solas, e irse acompañados”, comentó entre risas el músico, destacando el clima distendido que buscan generar en cada presentación. Además de la propuesta musical, el evento contará con una opción gastronómica. Según detalló Capellán, se ofrecerá una tabla para dos personas con langostinos, empanadas cortadas a cuchillo, carne cortada a cuchillo y copas de vinos de alta gama, con bodegas de la zona y de otras regiones. El público podrá optar por adquirir la entrada con cena incluida o solo el acceso al show.

Un recorrido por toda la obra de Sabina

Durante la entrevista, Capellán subrayó que la banda recorre toda la discografía del cantautor español, desde sus primeros discos de fines de los años ’70 y comienzos de los ’80 hasta sus trabajos más emblemáticos. “Siempre tomamos un poquito de cada disco, inclusive muchos temas que no son muy conocidos y que por ahí la gente los termina conociendo por nosotros”, afirmó.

Entre los clásicos infaltables mencionó “19 días y 500 noches” y “Y nos dieron las diez”, aunque el repertorio también incluye canciones menos difundidas, reversionadas con impronta propia. “Siempre decimos que somos una banda de rock que toca temas de Sabina. Hacemos nuestras propias versiones y nuestra propia interpretación”, señaló.

Más de dos décadas de trayectoria

Conductores Suicidas nació en el año 2000 y en 2026 cumple 26 años de trayectoria. Capellán recordó que el proyecto surgió casi por casualidad, a partir de guitarreadas informales junto a Jorge Anavalón, cofundador de la banda, en un bar de Cipolletti. “Nos gustaba mucho Sabina y empezamos tocando sus temas en guitarreadas. Con eso se nos ocurrió salir a mostrarlo y así empezamos”, relató.

Actualmente, la formación se completa con Matías en batería y José Mari en bajo, quienes acompañan al grupo desde hace más de 16 años. Como anticipo del espectáculo principal, la banda también se presentará el viernes 13 en Marshall, en la ciudad de Plottier, en lo que denominaron el “pre San Valentín”.

De esta manera, la agrupación regional vuelve a apostar por una noche dedicada al amor y a la poesía urbana de Joaquín Sabina, con un sello propio que combina rock, interpretación personal y cercanía con el público.

Mira la entrevista completa: