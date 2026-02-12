Miguel Aravena, oficial de la División Tránsito Villa Obrera de Centenario, se encontraba en su día de descanso cuando vio a un perro luchando por salir de un canal de riego en Vista Alegre. Mientras paseaba en bicicleta con su hermana, observó al animal en sus últimas fuerzas, siendo arrastrado por la corriente.

El incidente ocurrió este miércoles por la tarde, en el sector de la Ruta Vieja, entre las calles 11 y 12, donde no había nadie más para socorrer al perro. Sin pensarlo, el oficial se arrojó al agua con su ropa deportiva y logró rescatar al perro, aunque el peso del animal hizo la tarea difícil.

El rescate fue un esfuerzo arduo, pero el oficial no dudó ni un segundo en salvar al animal de una muerte segura. Después de sacarlo del agua, el perro, todavía agotado, continuó su camino hacia las chacras cercanas, habiendo escapado por poco de un destino trágico, según informó Centenario Digital.

Gracias a la rápida acción de Aravena, el perro fue salvado a tiempo. El gesto heroico del policía destacó en un momento de desesperación, donde su intervención fue crucial para salvar una vida.