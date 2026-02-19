Una eliminación que debía resolverse con aplausos terminó derivando en gritos y acusaciones y una polémica a poco de comenzar la final. MasterChef volvió a quedar bajo la lupa después de que Paula Varela relatara en redes un fuerte estallido ocurrido tras la grabación de uno de los últimos programas antes de la final.

La periodista describió la escena sin revelar nombres, pero con suficientes pistas para encender la intriga. "Un participante, una, uno, une, no importa porque no vamos a spoilear quién, que fue eliminado la grabación de ayer se fue a las puteadas. Los que estaban ahí se enloquecieron. Dice que estaba todo arreglado, cuando sepas el personaje no lo vas a poder creer".

Según amplió Paula Varela, la protagonista del episodio es una mujer que no aceptó el fallo del jurado. La concursante habría cuestionado la coherencia de la decisión y planteado que su plato no merecía la salida en esa instancia tan cercana al cierre del certamen.

En su descargo, la periodista citó el argumento central del enojo: "algunos presentaron comida cruda y que no estaba para ser eliminado, sino que la querían echar. Ya te spoileo: es mujer. Está indignadísima, dice que no se va a presentar a la final". Este dato limita las opciones, ya que las únicas que quedan en competencia son: La Joaqui, Susana Roccasalvo, Emilia Attias, Evangelina Anderson y Sofía Gonet.

El conflicto adquiere mayor dimensión porque el reglamento establece que todos los participantes deben asistir al último programa. La negativa implicaría incumplir compromisos asumidos con la producción y alterar la dinámica prevista para la emisión final.

Paula Varela también compartió lo que, según su versión, sería la respuesta de la eliminada ante esa obligación contractual: "Dice que se va de viaje, que no va a volver, que el avión va a fallar y que no va a estar en la final". La declaración agregó dramatismo a la situación.

Para cerrar el tema, la periodista lanzó una pregunta directa a su audiencia: "¿Qué opinás de todos estos participantes que están dentro de un juego que en algún momento puede ser eliminado, que se enojan después y que dicen que todo está arreglado? Los leo". En MasterChef, la tensión ya no se limita a la cocina.