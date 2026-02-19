¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 19 de Febrero
Barrio progreso

Allanaron por amenazas y detuvieron a un joven en Cutral Co: tenía un arma y varias municiones

En el procedimiento encontraron una pistola calibre .22 y varias municiones.

Por Lucas Sandoval

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 20:07
En el operativo participaron efectivos de la Comisaría 14º y del Departamento Comando Radioeléctrico Cutral Co - Plaza Huincul

Un joven de 21 años fue demorado en Cutral Co en el marco de una causa por presuntas amenazas calificadas. Efectivos de la Comisaría 14º también secuestraron un arma y municiones en un allanamiento realizado durante la tarde de este jueves.

El procedimiento se realizó en un domicilio del barrio Progreso. Allí, en colaboración con personal del Departamento Comando Radioeléctrico Cutral Co - Plaza Huincul, detectaron una pistola calibre .22, la cual tenía un cargador y ocho cartuchos completos. Estos elementos fueron incautados junto con una gran cantidad de municiones

Por el hallazgo quedó vinculado a la causa un hombre de 21 años, quien fue trasladado a la sede policial para continuar con las diligencias correspondientes, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial competente.

