Un joven de 21 años fue demorado en Cutral Co en el marco de una causa por presuntas amenazas calificadas. Efectivos de la Comisaría 14º también secuestraron un arma y municiones en un allanamiento realizado durante la tarde de este jueves.

El procedimiento se realizó en un domicilio del barrio Progreso. Allí, en colaboración con personal del Departamento Comando Radioeléctrico Cutral Co - Plaza Huincul, detectaron una pistola calibre .22, la cual tenía un cargador y ocho cartuchos completos. Estos elementos fueron incautados junto con una gran cantidad de municiones.

Por el hallazgo quedó vinculado a la causa un hombre de 21 años, quien fue trasladado a la sede policial para continuar con las diligencias correspondientes, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial competente.