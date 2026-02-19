El cumpleaños número 33 de Mauro Icardi empezó con una escena íntima que rápidamente se volvió pública. Desde Estambul, donde el delantero vive y juega para el Galatasaray, la China Suárez eligió abrir el día con un gesto cargado de memoria y afecto que dejó atrás cualquier versión de distancia.

La actriz compartió en sus historias un collage con fotos de la infancia del futbolista y postales actuales de la pareja abrazada. El mensaje fue breve y directo para demostrarle su amor en este día tan especial: "Feliz nacimiento amor mío". A la frase le sumó otra línea que terminó de definir el tono del saludo: "Te amo".

El detalle no pasó inadvertido porque el posteo combinó pasado y presente en una misma secuencia. Una imagen juvenil de Mauro Icardi contrastó con fotos recientes donde ambos se muestran sonrientes y cercanos. La selección reforzó la idea de continuidad en el vínculo.

El delantero no tardó en reaccionar. Replicó la historia en su propio perfil y respondió con emojis de corazones y caritas enamoradas, un gesto que alimentó la lectura de complicidad. En medio de comentarios cruzados y especulaciones externas, la pareja volvió a marcar su propio ritmo.

Más tarde, la celebración tuvo otro capítulo en el club. Desde la cuenta oficial del Galatasaray publicaron: "Antes del entrenamiento de hoy, se celebró el cumpleaños de nuestro capitán Mauro Icardi!". El plantel lo sorprendió con una torta temática con los colores y el escudo del equipo.

Mauro Icardi también tomó la palabra frente a sus compañeros y dejó un mensaje enfocado en lo deportivo: "Muchas gracias a todos, es un placer poder compartir mis 33 acá, con todo el equipo. El mejor regalo será pasar de ronda en Championes (League), seguir ganando partidos, ganando títulos, como hicimos todos juntos en estos cuatro años. ¡Muchas gracias!".

Entre el saludo romántico y el festejo institucional, el día se repartió en dos planos. China Suárez apostó a lo íntimo, el club a lo colectivo. Y Mauro Icardi quedó en el centro de ambas escenas, celebrando un año más con fotos del pasado y objetivos que todavía miran hacia adelante.