El pasado martes a la noche, una enfermera fue sorprendida por un encapuchado que la atacó en el Centro de Salud de Huinganco.

Era la noche cuando la enfermera, única persona en el lugar, sufrió el ataque de una persona encapuchada, vestida con ropa oscura, que apareció de imprevisto y sin mediar palabra la atacó.

Según se sabe, la víctima logró correr hacia el baño y encerrarse en el lugar desde donde se comunicó con su pareja para pedir auxilio, y este a su vez con la policia.

El lugar fue consignado para hacer pericias debido a la presencia de sangre en el piso y relevamiento fotografico, labores que se ejecutaron el miércoles.

El hecho está siendo investigado por la policia y se está averiguando si algún vecino cuenta con cámaras que ayuden a aportar datos sobre el sujeto.