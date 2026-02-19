¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 19 de Febrero, Neuquén, Argentina
No se identificó al atacante

Investigan un presunto ataque a una enfermera en el Centro de Salud de Huinganco

El sujeto habría ingresado encapuchado a atacar a la mujer que se encontraba sola en el lugar.

Por Redacción

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 20:04
El pasado martes a la noche, una enfermera fue sorprendida por un encapuchado que la atacó en el Centro de Salud de Huinganco.

Era la noche cuando la enfermera, única persona en el lugar, sufrió el ataque de una persona encapuchada, vestida con ropa oscura, que apareció de imprevisto y sin mediar palabra la atacó.

Según se sabe, la víctima logró correr hacia el baño y encerrarse en el lugar desde donde se comunicó con su pareja para pedir auxilio, y este a su vez con la policia.

El lugar fue consignado para hacer pericias debido a la presencia de sangre en el piso y relevamiento fotografico, labores que se ejecutaron el miércoles.

El hecho está siendo investigado por la policia y se está averiguando si algún vecino cuenta con cámaras que ayuden a aportar datos sobre el sujeto.

