El intendente Mariano Gaido, junto al gobernador Rolando Figueroa, presentó esta mañana una nueva flota de maquinaria pesada 0 km, que representa una inversión histórica de $3.000 millones. La incorporación de estos equipos permitirá mejorar la eficiencia de los servicios municipales y generar un ahorro estimado de $200 millones por mes.

La flota incluye diez camiones cisterna, seis destinados al servicio de agua potable y cuatro al riego de calles de tierra, además de tres motoniveladoras para el mantenimiento de calles de la capital neuquina. Según Gaido, se trata de la mayor inversión en maquinaria pesada realizada con fondos propios en los 121 años de historia de la ciudad.

El jefe comunal destacó que esta medida permitirá volcar los ahorros en obras para todos los barrios, consolidando un plan de asfalto equilibrado y un desarrollo urbano ordenado. “Mientras el país atraviesa crisis, en Neuquén capital y provincia mantenemos las cuentas ordenadas e inauguramos una inversión histórica”, afirmó.

Por su parte, el gobernador Figueroa resaltó que la buena administración local permite mantener y ampliar los servicios esenciales, llegando incluso a zonas rurales con caminos y provisión de agua potable. “Lo importante es seguir invirtiendo y trabajando en lo que realmente se necesita”, señaló.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, agregó que este avance se complementa con la reubicación de la base operativa en el norte de la ciudad, la puesta en marcha de la nueva planta de asfalto y futuras instalaciones de hormigón. Desde 2019, Gaido logró pavimentar 5.000 cuadras más, alcanzando un total de 10.000, mientras continúa el desafío de mejorar la infraestructura urbana en la ciudad en crecimiento.