Pasadas las 00.50 de este viernes, segundo día de la Fiesta Nacional de la Confluencia, la Municipalidad de Neuquén confirmó que hubo más de 370 presentes en este segundo día. De esta forma superó a la primera jornada, que fue de más de 270 mil.

El día comenzó con Panóptico y Lady Bel, los ganadores del Pre Confluencia. Luego siguió Tuli y Lauty Gram, también Roze, FMK, Ángela Torres y el broche de Luck Ra alrededor de la 1.

La jornada se consolidó como uno de los momentos más convocantes del evento, con una propuesta artística que fue de menor a mayor y tuvo su punto más alto cerca de la medianoche, cuando Luck Ra estuvo a cargo del cierre del escenario principal ante una multitud que acompañó cada canción.

Fue una verdadera fiesta con cumbia, ritmos urbanos y cuarteto. Hay presencia de familias, grupos de amigos y parejas en una Isla 132 que está colmada y que espera bailar hasta la madrugada.

El tercer y anteúltimo día seguirá con La Bersuit, La Beriso, No Te Va A Gustar, entre otros referentes del rock.