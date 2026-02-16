Boca Juniors igualó sin goles con Platense en La Bombonera,por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro inició muy trabado. el Xeneize abusó del pelotazo en los primeros minutos ante un rival ordenado. Una pelota parada muy mal ejecutada por Leandro Paredes pudo convertirse en una contra muy peligrosa que desactivó Agustín Marchesin.

A los 10 minutos llegó una clarísima para la visita. Saborido remató de media vuelta y tras un desvío en el camino la pelota pegó en el palo y pasó por atrás del arquero local que nada podía hacer.

Minutos después, las imprecisiones de los de Úbeda, llevaron a que pierda pelotas en posiciones complicadas y se exponga a contragolpes del Calamar. Platense volvió a avisar con un remate frontal del cipoleño Maximiliano Amarfil que se fue por arriba del travesaño.

El visitante protestó un posible penal por mano de Juan Barinaga en el área pero, el árbitro y el VAR no la consideraron suficiente.

Y a los 32 llegó una clara para Boca. Centro cruzado desde la derecha de Romeo y Lucas Janson ganó de cabeza provocando una gran reacción del arquero Borgogno.

Los problemas en salida del equipo de La Ribera solo se agravaron con el correr de los minutos sin poder tener un traslado limpio del balón ni involucrar a Paredes lo suficiente. Esto hizo que la visita se sienta cada vez más cómoda y neutralice los intentos de pelotazos frontales o balones filtrados a las bandas.

Con la disconformidad del publico el partido se fue al descanso sin abrir el marcador. Pobre performance de un Boca que no tiene ni juego ni funcionamiento.

Tuvo tan pocas llegadas al arco el cotejo, que el incidente entre Pares y Heredia, fue de lo más comentado de la etapa inicial

Todo lo que no generó el Xeneize en la primera mitad lo hizo en el inicio del complemento.Antes del minuto de juego en el segundo tiempo Boca tuvo una jugada inmejorable. Pase fallido al centro del área y Janson no pudo ante Borgogno. Un minuto más tarde, Merentiel probó cruzado de media vuelta y la pelota se fue cerca.

A los 52 minutos el que probó de larga distancia fue Paredes, en una de las pocas acciones en las que se sumó al ataque y la pelota se le fue muy por arriba. Este empuje inicial se fue diluyendo y las imprecisiones volvieron a reinar haciendo que el partido ser muy cortado.

La carga de nervios e impaciencia de la gente explotó con la salida de Janson, que fue muy silbado. Con el ingreso de Tomás Aranda, buscó poblar la mitad de la cancha y tratar de encontrar más asociaciones en la zona creativa.

A los 65 minutos Úbeda movió el equipo con tres cambios y el regreso del uruguayo Edinson Cavani al equipo. Un minuto después, Gonzalo Gelini quedó a centímetros de abrir de cabeza el marcador.

En la mejor acción colectiva de Boca, el retornado delantero quedó frente al arquero y no le pudo dar pleno a la pelota y fue rechazada antes que entre. Las ganas de los pibes no alcanzaron para inyectarle juego al equipo que siguió siendo muy estático y predecible.

A poco del final se retiró lesionado con molestias en su tobillo, Leandro Paredes. El capitán y referente pidió el cambio y se fue preocupado al banco de suplentes. Luego de un flojo partido salió muy cansado y tocado en uno de sus tobillos. En su lugar ingresó Milton Delgado.

A tres minutos del final del encuentro, un centro muy venenoso del juvenil Gelini estuvo a centímetros de encontrar a Cavani. El Xeneize volvió mostrar un juego chato y fácil de controlar para su rival y solo rescató un empate en la Bombonera. Con este punto llega a siete y se ubica dentro de la zona de clasificación. Próximo rival: Racing el viernes venidero.

La gente explotó contra los jugadores. La frustración del empate y el flojo rendimiento hicieron que despidan al equipo con una lluvia de silbidos. El Calamar tuvo chances para abrir el marcador, pero le faltó precisión en ataque. Recibirá a Barracas el próximo sábado.

La Previa

En juego la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol, desde las 19.30hs en La Bombonera, Boca recibe a Platense por el Grupo A en un partido importante para el equipo de Úbeda, que debe mejorar su producción con relación al último partido.

Boca es un equipo cuando juega de local, y otro totalmente diferente de visitante, y la derrota en la última fecha ante Vélez dejó demostrado además, su falta de fútbol. En lo que va del torneo, ganó dos partidos en la Bombonera, pero perdió en su visita a Vélez y Estudiantes, quedando con 6 unidades y en la sexta colocación.

Para este juego, Claudio Úbeda plantea modificaciones con relación al juego en Liniers, Williams Alarcón remplazará a Delgado, Zenón dejará su lugar por Romero, mientras que Lucas Janson, Iker Zufiaurre y Tomás Aranda, se pelean por un lugar en el ataque.

Por su parte, el Calamar va por un buen resultado en un escenario donde no pudo ganar desde que volvió a primera. En su preparación para jugar la Copa Libertadores 2026, marcha quinto con 7 unidades, luego de ganarle a Instituto y Talleres, empatar con Unión, y caer en su última presentación con Independiente.

La última victoria de Platense en suelo Xeneize fue en el Clausura del 1998 por 4-0. En el actual formato, cayó en las tres presentaciones que tuvo.

Probables formaciones:

Boca:Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda. DT: Claudio Úbeda.

Platense:Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Datos del Partido:

Árbitro: Sebastián Zunino

Horario: 19.39hs

Cancha: La Bombonera.