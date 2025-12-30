La Municipalidad de Neuquén continúa con la instalación de nuevas garitas de colectivo en diversos puntos de la ciudad. El proyecto, que busca mejorar la infraestructura del transporte público, está a punto de concluir el año con la instalación de 24 nuevas garitas, cumpliendo con los plazos establecidos para esta última etapa del 2025.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, destacó en La mañana es de la Primera por AM550, las características de las nuevas estructuras, que incorporan mejoras tanto en diseño como en funcionalidad.

"Son muy modernas, tienen aireación, tienen espacio para personas con discapacidad, el banco; las cuádruples, que las hemos puesto en sectores de mayor concentración, tienen iluminación solar. Todas las noches vamos a tener iluminación propia. Están muy bonitas", expresó el funcionario, quien enfatizó la importancia de estas innovaciones en el confort y la accesibilidad de los usuarios.

En cuanto al futuro del proyecto, Espinosa aseguró que la municipalidad tiene planes ambiciosos para el 2026. "Para el 2026 tenemos planificado 80 garitas más. Están planificadas para diferentes sectores de la ciudad, no es que solo van a estar en el centro", explicó.

Además, resaltó que estas nuevas garitas tienen como objetivo fortalecer el sistema de transporte público, mencionando que "el hecho de tener un espacio de espera, una aplicación que funciona de forma óptima, fortalece el sistema de transporte público".