La Municipalidad de Picún Leufú informó que no se detectó la presencia de cianobacterias en el lago Ezequiel Ramos Mexía, luego de un muestreo preventivo realizado ante las elevadas temperaturas registradas en la región durante los últimos días.

El control se llevó a cabo como medida de prevención, ya que estos microorganismos suelen proliferar en épocas de calor intenso y aguas calmas, y pueden representar un riesgo tanto para la salud humana como para animales domésticos y fauna silvestre.

Desde el municipio destacaron que el resultado es tranquilizador, aunque aclararon que corresponde únicamente al momento en que se realizó el estudio y no descarta la posibilidad de que las cianobacterias puedan aparecer más adelante. Por ese motivo, se mantendrá un monitoreo permanente del espejo de agua a lo largo de la temporada estival.

Qué son las cianobacterias y por qué preocupan

Las cianobacterias, conocidas comúnmente como “algas verdeazuladas”, son microorganismos que pueden desarrollarse en lagos, ríos y embalses cuando se combinan altas temperaturas, poca circulación del agua y abundancia de nutrientes.

En determinadas concentraciones, algunas especies producen toxinas que pueden generar problemas de salud en personas y animales, como irritaciones en la piel, vómitos, diarreas, dolores de cabeza y, en casos más graves, afecciones neurológicas o hepáticas. Por este motivo, su presencia obliga a extremar cuidados y, en algunos casos, a restringir el uso recreativo del agua.

Recomendaciones y monitoreo continuo

A pesar del resultado negativo del muestreo, las autoridades locales recomendaron disfrutar del lago con responsabilidad y estar atentos a posibles señales de alerta, como la aparición de agua con tonalidades verdosas, espuma superficial o manchas concentradas en la costa.

Ante cualquiera de estos indicios, se aconseja evitar el contacto con el agua y no permitir que niños ni mascotas ingresen al lago. Además, desde el municipio aseguraron que cualquier cambio en la situación será informado de manera inmediata a través de los canales oficiales.

Con el inicio de la temporada de verano y el aumento de visitantes, el lago Ezequiel Ramos Mexía seguirá bajo observación para garantizar el uso seguro de uno de los principales atractivos naturales de Picún Leufú.