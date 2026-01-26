La Municipalidad de Picún Leufú resolvió cerrar de manera preventiva el club de pesca por un plazo de 72 horas luego de confirmarse la presencia de cianobacterias en el lago embalse Ezequiel Ramos Mexía.

La decisión apunta a reducir riesgos para vecinos, visitantes y mascotas, mientras se realiza el monitoreo de la situación y se evalúa la evolución de las condiciones del agua.

Qué son las cianobacterias y por qué generan alerta

Las cianobacterias, conocidas también como algas verdeazules, pueden proliferar en épocas de altas temperaturas. En determinadas concentraciones liberan toxinas que resultan nocivas para la salud humana y animal.

Su presencia suele advertirse por cambios visibles en el agua, como coloración verdosa, manchas en la superficie o acumulación de espuma en la orilla.

Cierre preventivo y pedido a la comunidad

Frente a este escenario, el municipio dispuso la suspensión de actividades en el club de pesca durante tres días. Además, recomendaron evitar el ingreso al agua en sectores donde se observen signos compatibles con floraciones de cianobacterias.

También se pidió no permitir que las mascotas se metan al lago y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales sobre la evolución de la situación.

Síntomas a tener en cuenta

La exposición a agua con presencia de cianobacterias, ya sea por contacto, ingestión o inhalación de aerosoles, puede provocar distintos cuadros de salud.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Vómitos y diarrea

Dolor de cabeza

Irritación en ojos y oídos

Alergias o erupciones en la piel

Congestión nasal

Debilidad muscular

Ante la aparición de alguno de estos signos, se recomienda realizar una consulta médica en el hospital local o en el centro de salud más cercano.

Grupos más vulnerables

Las autoridades sanitarias advierten que los niños, las personas embarazadas y quienes tienen enfermedades previas o el sistema inmunológico debilitado pueden presentar mayor riesgo ante este tipo de exposición. Las mascotas también pueden verse afectadas si toman contacto con agua contaminada.

El monitoreo continuará en las próximas horas para determinar cómo evoluciona la situación en el embalse y si corresponde extender o modificar las medidas preventivas.