El Gobierno prepara una jornada de orientación laboral en espacios de recreación

El Gobierno de Neuquén continuará este viernes 20 de febrero con una nueva jornada de “Verano con Emplea Neuquén”, la propuesta que busca acercar herramientas de orientación laboral y formación a vecinos en los espacios de recreación de la ciudad, durante la temporada de verano.



La actividad, que se llevó adelante con éxito el viernes 30 de enero y en la Fiesta de la Confluencia, se repite este viernes en el Paseo de la Costa, de 18.30 a 21.00, para toda la comunidad.



Durante cada encuentro, organizado a través del programa Emplea Neuquén, las personas interesadas, especialmente jóvenes y quienes estén buscando empleo, podrán acceder a diferentes acompañamientos. Entre ellos, asesoramiento técnico para optimizar el currículum o incorporarlo a la base de datos provincial; el simulacro de entrevista, que permite practicar situaciones reales junto a orientadores laborales; y la posibilidad de consultar búsquedas laborales activas y capacitaciones disponibles.



La subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas, destacó que con esta actividad “se busca acercar el Estado a los lugares donde la gente está, aprovechando el verano y los espacios de encuentro”.



Agregó que “la idea es que cada persona que participe pueda irse con un paso adelante en su búsqueda, ya sea con un currículum optimizado, una entrevista practicada o el acceso a nuevas oportunidades de capacitación y empleo, porque nuestro compromiso es seguir ampliando la inclusión y generando más trabajo genuino en toda la Provincia”.



La propuesta también incorpora juegos, actividades recreativas y premios para generar un espacio cercano que combine orientación laboral con participación y disfrute.



Se desarrollarán dinámicas participativas como el Dado Gigante del Empleo, que invita a reflexionar sobre la propia trayectoria, reconocer habilidades y proyectar intereses laborales, con devoluciones breves del equipo técnico como punto de partida para una orientación más personalizada. Además, se llevará adelante el Semáforo del Empleo, una actividad que propone debatir creencias habituales sobre el primer trabajo, la experiencia y el currículum, promoviendo intercambios ágiles y aclaraciones orientativas a partir de consignas y opiniones de los participantes.





