El gobernador Rolando Figueroa encabezó este lunes la despedida de 10 brigadistas que combatirán los grandes incendios que están afectado a los bosques de Chubut. La Provincia ya aportó 35 personas y siete vehículos terrestres, además ofreció la colaboración de personal sanitario del Sistema Integral de Emergencias del Neuquén (SIEN), en caso de ser necesario.

De esta manera, Neuquén colabora activamente en la contención de las llamas que ya afectaron casi 12.000 hectáreas de bosque nativo e implantado. En este contexto, Figueroa mantiene diálogo permanente con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con el objetivo de poner a disposición los recursos necesarios y la experiencia de Neuquén en este tipo de emergencias.

El gobernador manifestó que “estamos colaborando con nuestra hermana provincia y creemos que también tiene que ver la forma en cómo nosotros debemos crecer hermanados con todas las provincias patagónicas”.

Luego recordó la experiencia que tuvo Neuquén con los incendios ocurridos durante el año 2025 en el Valle de Magdalena y señaló que “a nosotros nos tocó vivir un incendio muy importante, el más grande de toda la historia de la provincia el año pasado. Verdaderamente se siente cuando a alguien lo ayudan, lo acompañan y le dan las fuerzas para luchar contra estos estas tragedias que nosotros tenemos muchas veces, y que atentan contra lo más querido por todos nosotros”.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, detalló que 25 brigadistas neuquinos ya están trabajando en Chubut, en la zona del Lago Puelo y otros lugares del incendio inicial. Describió que el primer grupo de 15 personas viajó hace ocho días y el segundo grupo de 10 brigadistas llegó a Chubut hace cinco días.

Explicó que “se hace recambio en general cada 10 a 12 días y están trabajando en la línea con tres camionetas, un minibús y un camión sistema más un equipo de logística que los acompaña. En este momento, a pedido de Parques Nacionales de 10 brigadistas más, que son los que vimos ahora en el en el acto, se están dirigiendo hacia el lago Menéndez en otro de los focos que tiene descontrolados Chubut y se van a poner a trabajar bajo la conducción de Parques Nacionales. Llevan dos camionetas y todo lo que es el equipamiento de mano”.

El despliegue neuquino en Chubut forma parte de un operativo más amplio que involucra brigadistas de varias provincias, personal federal, bomberos voluntarios y medios aéreos adicionales. Además, otras provincias también enviaron brigadistas a las zonas rojas, consolidando un esquema de cooperación interjurisdiccional frente a la emergencia.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) reforzó la respuesta con capacidad terrestre y aérea para contener los focos y proteger a la población afectada.

Neuquén en alerta por la emergencia ígnea

En la provincia del Neuquén, con motivo de la crítica situación que atraviesa la región a causa de la sequía, rige una política de “tolerancia cero” respecto al uso de fuego y pirotecnia, debido a las altas temperaturas, la sequía prolongada y los fuertes vientos.

La prohibición establece que se podrá realizar fuego en campings habilitados, solo cuando el índice de peligrosidad de incendio se encuentre en color verde o azul. Esta prohibición no tiene alcance en domicilios particulares.

A quiénes realicen fuego a pesar de las advertencias y en sectores no habilitados, se aplicarán importantes multas. Mediante una resolución provincial se modificaron y actualizaros los valores de las multas por quemas en lugares indebidos, en el contexto del decreto de Emergencia Ígnea vigente en la provincia. Se trata de una medida disuasoria, cuyas sanciones irán desde 1.700.000 pesos hasta 1.700 millones de pesos.

Al respecto, el gobernador se refirió al cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente. Recordó que “está prohibido hacer fuego en toda la provincia de Neuquén, cuidemos nuestros bosques”. En este punto, felicitó “a todos los que están trabajando para prevenir todo tipos de incendio. Hemos tenido ya 53 focos de incendio en toda la provincia en esta temporada. En 45 días ha trabajado muy bien nuestra brigada, nuestra Secretaría de Emergencias”.