El fuego avanza, el humo no se disipa y la angustia crece. Sin embargo, hay quienes parecen no entender —o no querer hacerlo— la gravedad del momento. En plena emergencia ígnea en la Patagonia, siguen apareciendo personas que encienden fogones, acampan fuera de los lugares habilitados y se mueven como si nada pasara.

La situación genera enojo, preocupación y temor. No se trata de un descuido menor: son conductas que pueden desatar un incendio devastador en zonas que hoy están al límite.

Fuego prohibido, pero igual lo hacen

En el Parque Nacional Lanín rige una prohibición absoluta de hacer fuego fuera de campings organizados y habilitados. A pesar de la información difundida y de las restricciones vigentes, los controles detectaron reiteradas infracciones en áreas lacustres, costas de lagos y ríos y distintos sectores de uso público.

El contexto no admite interpretaciones: el riesgo de incendios forestales es extremo y cualquier chispa puede convertirse en una tragedia ambiental y humana.

Acampes ilegales y perros sueltos

Las infracciones no se limitan al fuego. También se detectaron personas acampando en sectores no habilitados y circulando con perros dentro del área protegida, prácticas que están prohibidas y que agravan el impacto sobre ecosistemas frágiles.

Estas acciones no solo ponen en peligro el ambiente natural, sino también la infraestructura del parque y la vida de quienes viven, trabajan o visitan la zona.

Multas millonarias y posible denuncia penal

Las conductas irresponsables no quedan sin consecuencias. Las actas de infracción contemplan multas que van desde los 400 mil hasta los 6 millones de pesos, según la gravedad de cada caso.

En situaciones donde se detecta fuego en lugares no habilitados, además de la sanción económica, puede avanzar una denuncia penal. Aun así, los incumplimientos continúan.

Un escenario de extrema vulnerabilidad

La Patagonia atraviesa días de máxima tensión. Brigadistas, bomberos y guardaparques trabajan contrarreloj para evitar nuevos focos, mientras el clima y el terreno juegan en contra.

En ese contexto, cada fogón encendido fuera de lugar, cada carpa instalada donde no corresponde y cada norma ignorada se transforma en una amenaza concreta.

El llamado a la responsabilidad colectiva

Desde el Parque Nacional Lanín remarcan que cuidar el área protegida no es una sugerencia: es una obligación. La prevención es hoy la herramienta más poderosa para evitar daños irreversibles.

También se solicita la colaboración de residentes, turistas, prestadores y guías para denunciar situaciones irregulares, aportando registros y avisando a las autoridades del parque.

La Patagonia arde y el riesgo es real. Lo que indigna no es solo el fuego, sino que, en medio de una emergencia que duele y preocupa, todavía haya quienes no aprenden y sigan poniendo todo en peligro.