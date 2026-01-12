“La lluvia ayudó, pero no hay que aflojar”: el mensaje de Ignacio Torres por los incendios en Chubut

La llegada de lluvias en diferentes puntos de la provincia del Chubut generó alivio entre los habitantes de la región, en el marco de numerosos incendios forestales que afectan a una buena parte de la Patagonia y que ya consumieron miles de hectáreas de bosques nativos, teniendo en cuenta además las pérdidas millonarias en términos de producción agropecuaria.



El gobernador de Chubut, Ignacio Torres realizó una publicación a través de sus redes sociales y detalló el accionar de las fuerzas de seguridad para combatir los focos ígneos aun activos en la región cordillerana de nuestro país.



“Tuvimos una nueva reunión del Comando de Operaciones Las Golondrinas junto a brigadistas, intendentes, equipos provinciales y voluntarios. Si bien la lluvia ayudó en algunos sectores, el foco principal continúa activo y la situación sigue siendo crítica: no hay margen para relajarse”, expresó en primer lugar.



Luego de eso, detalló los principales puntos del operativo en la región.



Recursos humanos: Son 581 las personas trabajando en terreno entre brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad, voluntarios y equipos de apoyo. Participan Chubut, Neuquén, Río Negro, Córdoba y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Hoy, de hecho, se sumaron a los trabajos 63 brigadistas de Córdoba y 15 del Servicio Nacional.



Despliegue aéreo y en territorio: Por el momento operan 8 medios aéreos: 2 helicópteros, 2 aviones hidrantes, 3 anfibios y el Boeing 737 FireLiner aportado por la provincia de Santiago del Estero.



Viviendas y evacuados: Se confirmaron 24 viviendas afectadas, además de una estancia y dos complejos turísticos. Ocho personas permanecen evacuadas en Epuyén, con acompañamiento permanente.



Salud en terreno: La Secretaría de Salud mantiene 156 agentes desplegados en hospitales rurales y puestos sanitarios. Se registró un herido con quemaduras graves, y fue derivado al Hospital de Bariloche.



Servicio eléctrico: Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén mantienen un funcionamiento normal de los servicios, mientras que Epuyén y Cholila continúan sin suministro por daños en el tendido, y se estima que la situación estaría solucionada para las primeras horas de la madrugada del lunes. Más de 50 trabajadores de Servicios Públicos e Infraestructura están abocados a la restitución de los servicios.



Investigación judicial: Finalmente, es importante recordar que la Justicia confirmó ya la intencionalidad del incendio, y es por eso que desde la Provincia vamos a avanzar hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley.



