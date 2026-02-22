Continuidad de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Desde las 17hs en el Pedro Bidegain- el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo recibe a Estudiantes de Rio Cuarto, con el objetivo de volver a sumar de a tres.

Dos partidos que pálida imagen para San Lorenzo en el Apertura, luego de caer en el clásico con Huracán, el Ciclón no pasó del cero ante Unión en Santa Fe, por lo que el gran objetivo será mejorar la imagen ante su gente. Para esto, Damián Ayude está la espera de que pasará con Alexis Cuellos, delantero goleador del equipo que es pretendido por el Fluminense.

Hoy San Lorenzo suma 7 unidades producto de dos triunfos, un empate y dos derrotas, está 10mo fuera de la zona de clasificación.

Por su parte Estudiantes de Rio Cuarto sumó apenas un punto en su llegada a primera división. En su última presentación fue goleado 4-0 ante Atlético Tucumán de visitante. Hoy el equipo cordobés es el último de la general, pero si logra sumar, puede pasar a Newell´s, y salir del fondo en el Grupo B.

Estudiante sumó apenas 1 punto y llega de ser goleado en Tucumán

Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Gonzalo Abrego, Nicolás Tripichio, Gregorio Rodríguez; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Agustín Ladstatter. DT: Damián Ayude.

Estudiantes de RC: Renzo Bacchia; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Gabriel Alanís, Mateo Bajamich, Francisco Romero, Siro Rosané; Martín Garnerone y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.

Datos del partido:

Hora: 17:00

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Pedro Bidegain