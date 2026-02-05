Pasadas las 19 de este jueves 5 de febrero comenzó el primer show de Line Up de artistas nacionales, encabezado por Migrantes. La banda bonaerense, liderada por Facundo García y producida por Nicolás Valdi, se convirtió en uno de los fenómenos de la cumbia pop de la última década.

Los jóvenes artistas comenzaron con sus mejores hits, frente a un público que recién se acerca al predio a pesar del calor. Su show duró hasta alrededor de las 19.45 e hicieron bailar a todos los presentes.

Migrantes tocó sus éxitos como Linda ft Marka Akme, Mercho y Atorrante. Los dos jóvenes interactuaron con el público y encendieron el primer show nacional de la tarde en el predio.

Mientras tanto ya se pueden recorrer los stands de emprendedores, eventos para la familia, juegos y actividades en toda la Isla 132. Se recuerda que tanto en el ingreso por Río Negro como por Linares hay doble cacheo municipal y policial.

Alrededor de las 19 los accesos aún eran ágiles y sin muchas demoras, aunque en cuanto al estacionamiento las calles aledañas ya está colapsado, por lo cual se recomienda estacionar lejos y frenar antes de las calles cortadas.

Sobre Migrantes

Con millones de reproducciones en plataformas digitales y hits que cruzaron fronteras, Migrantes llegó a Neuquén con un repertorio pensado para cantar y bailar sin pausa. Canciones como Si me tomo una cerveza, Mi peor error o Hasta la luna ya son parte del cancionero popular y generan una expectativa altísima entre los más jóvenes.