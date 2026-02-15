La salud de Zulma Faiad generó preocupación luego de que trascendiera que la actriz sufrió un accidente doméstico y debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud. El episodio ocurrió cuando descendía una escalera en su vivienda y perdió el equilibrio, lo que derivó en un fuerte impacto en la zona del pecho.

Fue la propia Zulma Faiad quien explicó lo sucedido a través de sus redes sociales, brindando detalles del momento del accidente. “Tuve una caída bajando la escalera de mi casa, estaba con poca luz. Terminé con la baranda del descanso de la escalera en el medio de mi pecho, que no podía respirar y un dolor insoportable”, escribió al relatar el hecho.

Tras el golpe, la reconocida actriz y vedette recibió asistencia médica inmediata y quedó internada para realizar estudios y controlar su evolución. De acuerdo con la información difundida, los profesionales evaluaron posibles fracturas y complicaciones derivadas del impacto, ya que el dolor y la dificultad respiratoria requerían un seguimiento clínico cuidadoso.

Con el paso de las horas se confirmó que Zulma Faiad sufrió fracturas en cuatro costillas, lo que explica la intensidad del dolor que describió en su mensaje. Debido a su edad y al tipo de lesión, los médicos optaron por mantenerla en observación para descartar otras afecciones y monitorear su recuperación.

Actualmente, Zulma Faiad permanece internada en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano. Allí continúa bajo supervisión del equipo médico, que analiza su evolución diaria y evalúa si existen otras lesiones asociadas a la caída que requieran tratamiento específico.

En medio de la situación, la actriz destacó el acompañamiento familiar que está recibiendo. “A mi hija Eleonora que yo le aviso siempre; hizo todos los trámites y está acompañándome”, expresó, señalando que no atraviesa este momento en soledad y que cuenta con contención cercana.

Por el momento no se difundieron partes médicos oficiales adicionales sobre su estado, aunque su entorno transmitió tranquilidad respecto a la atención que está recibiendo. Zulma Faiad continúa internada mientras avanza su recuperación, y la prioridad está puesta en estabilizar el cuadro y asegurar una evolución favorable.