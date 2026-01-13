Hasta este lunes 12 de enero los incendios forestales en Chubut ya han destruido más de 21.000 hectáreas de bosques, plantaciones, pastizales y viviendas. Sobre este número destacan que se trata de una superficie equivalente a la de la ciudad de Buenos Aires.

A pesar de las lluvias del domingo, el incendio continúa activo e incluso este martes se complicó aún mas en la zona de Epuyén ya que focos desactivados volvieron a encenderse, mientras que el viento y el calor complica el panorama.

Según reportes oficiales preliminares, desde mediados de diciembre pasado los principales incendios en la Patagonia se están produciendo en la provincia de Chubut: en Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén (12.000 hectáreas, se encuentra activo), en el Parque Nacional Los Alerces (6.000 hectáreas, aún activo); y en El Turbio (3.000 hectáreas, controlado en un 90%).

Desde la organización ecologista internacional, Greenpeace, denuncian falta de prevención, de brigadistas y de aviones hidrantes para afrontar seriamente este tipo de "ecocidios". Los incendios ocurridos en verano del 2025 afectaron casi 32.000 hectáreas de Bosques Andino Patagónicos.

“Lamentablemente estamos viviendo un ecocidio anunciado. Venimos de un verano con los peores incendios forestales de los últimos treinta años en la Patagonia, y de un invierno donde nevó y llovió poco. La sequía, las altas temperaturas, el viento y los pinos exóticos aumentan los riesgos", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

En cuanto a las causas, un informe de organizaciones ambientalistas advierte que estos episodios no son fenómenos aislados ni naturales, sino que responden a decisiones humanas estructurales y respuesta estatal deficiente frente a la gravedad.

En general, se estima que el 95% de los incendios forestales se producen por el accionar humano ya sea por intencionalidad, negligencia o accidentes por fogatas, asados y colillas de cigarrillos mal apagados, la preparación de áreas de pastoreo con fuego y la quema de residuos forestales.