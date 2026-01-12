Los incendios forestales que afectaron a distintas zonas de Chubut continúan bajo investigación judicial y podrían derivar en penas de hasta 20 años de prisión para quien resulte responsable. Así lo aseguró el fiscal general Carlos Díaz Mayer, quien confirmó que ya se logró identificar el punto exacto donde se inició el fuego y descartó de manera categórica la participación de grupos mapuches.

Según explicó el funcionario, el incendio comenzó en un sector ubicado entre la zona de El Oso y Puerto Patriada, en pleno bosque y alejado del camino principal, lo que refuerza la hipótesis de una acción intencional. “No era un lugar preparado para hacer un fogón ni un asado. Alguien tuvo que saber el daño que podía provocar y el riesgo para la gente que se encontraba en la zona”, remarcó el fiscal, al tiempo que señaló que se analizan cámaras de seguridad, antenas de telefonía, testimonios y entrevistas para reconstruir lo ocurrido.

Díaz Mayer fue enfático al descartar versiones que apuntaban a comunidades originarias. “Está totalmente descartado que hayan sido grupos mapuches. Es una hipótesis que no tiene sustento en la realidad”, afirmó. Además, confirmó que se investiga una amenaza recibida por el cuartel de Bomberos de Epuyén en simultáneo con el inicio del incendio, un elemento que se sumó recientemente al expediente.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que 22 de los 32 incendios registrados en la provincia ya fueron completamente extinguidos, como resultado del operativo conjunto entre Nación y las provincias. Sin embargo, el panorama sigue siendo delicado en algunos sectores.

El gobernador Ignacio Torres advirtió que, pese a la ayuda que brindaron las lluvias, no hay margen para relajarse. Confirmó que el foco principal continúa activo y que la intencionalidad del incendio ya fue confirmada por la Justicia, por lo que la Provincia avanzará “hasta las últimas consecuencias” para que los responsables respondan ante la ley.

El último reporte oficial indicó que 24 viviendas resultaron afectadas, además de una estancia y dos complejos turísticos, y que ocho personas permanecen evacuadas en Epuyén. También se informó sobre un herido con quemaduras graves, derivado al Hospital de Bariloche. Mientras Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén funcionan con normalidad, Epuyén y Cholila continúan sin suministro eléctrico, con más de 50 operarios trabajando para restablecer el servicio.

En el operativo participan más de 500 personas, entre brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad, voluntarios y equipos de apoyo de distintas provincias, junto al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Además, se desplegaron ocho medios aéreos, incluyendo helicópteros, aviones hidrantes, anfibios y un Boeing 737 FireLiner, en uno de los operativos más importantes desplegados en la Patagonia en los últimos años.