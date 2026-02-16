Todas malas noticias para Boca en la noche de domingo en La Bombera al término de un 0 a 0 contra Platense que incrementa dudas tras cinco fechas del Torneo Apertura 2026 y marcó la lesión de Leandro Paredes, quien no terminó el partido.

El 5 de Boca venía con molestias en el tobillo de la pierna derecha. De manera extraoficial trascendió que hasta se habría infiltrado para marcar el presente ante El Calamar. Pero la dificultad fue mayúscula, el dolor se agudizó y el campeón del mundo no aguantó y debió pedir el cambio a falta de 6 minutos.

El Xeneize volverá a jugar el jueves como local ante Racing y la presencia del capitán quedó más que en duda por el poco tiempo de recuperación. Tal vez por esta dificultad que viene de arrastre o por la marca del rival, el ex Roma y PSG no redondeó una buena actuación, lo que se viene profundizando en los últimos partidos.

No fue el único

La lesión de Paredes no fue la única alarma que se encendió en Boca esta noche. Santiago Ascacibar terminó los últimos instantes evidenciando molestias en la parte posterior de su pierna derecha.

Habrá que esperar el transcurso de las horas para saber si el refuerzo del último mercado de pases llega en condiciones a la presentación contra la Academia que viene levantando e hilvanó dos victorias consecutivas.