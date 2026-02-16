Con una convocatoria que superó todas las expectativas, la Municipalidad de Neuquén celebró este fin de semana un carnaval multitudinario frente al palacio municipal, con calles cortadas, espectáculos musicales y la participación de 41 agrupaciones que recorrieron la avenida principal a pura danza y color.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó la masiva presencia de vecinos y confirmó que, debido al éxito de esta edición, el próximo año el evento se extenderá durante dos jornadas.

“Estamos sorprendidos por la cantidad de vecinos que se acercaron a esta convocatoria de hoy, está todo repleto de gente”, expresó la funcionaria mientras finalizaban los shows musicales y se preparaba el desfile de las agrupaciones.

De Giovanetti señaló que el cierre artístico dio paso a uno de los momentos más esperados: “Está terminando ahora todo lo que son los espectáculos musicales, y ya en un ratito más empiezan las 41 agrupaciones que vinieron a participar de este carnaval, a danzar y a recorrer toda la avenida. Así que sumamente contentos”.