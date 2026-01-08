Mientras se incendia gran parte de la Patagonia, avanza la investigación para dar con los responsables y con las causas que provocaron el fuego. En el caso de Puerto Patriada, los brigadistas siguen trabajando sin descanso para detener una situación catastrófica.

Las primeras pericias en el lugar confirmaron que el foco se originó a metros de la vivienda de una familia y que se utilizó combustible para provocar el incendio, ya que en la zona encontraron gases compatibles con esto. Para confirmar qué sustancia se utilizó, se tomaron muestras de suelo que fueron analizadas por el Laboratorio de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA).

Para determinar quién fue, el Ministerio Público Fiscal ordenó una serie de medidas para reunir evidencia científica y testimonial. Además de esta evidencia, el gobernador Ignacio Torres, de Chubut, reveló que existió una llamada anónima que advertía que incendiarían Puerto Patriada.

“Poco antes de iniciarse, la brigada recibió un llamado en el que dijeron que iban a prender fuego Puerto Patriada. Eso se suma al combustible, el horario en el que se hizo, donde había muchísima gente, muchos turistas disfrutando de la costa del lago. Va mucho más allá de una simple contravención. Se quiso hacer el mayor daño posible y se puso en riesgo muchísimas vidas”, informó el mandatario, en diálogo con La Red.

Según el gobernador, esa llamada podría ser rastreada para dar con una evidencia clave, ya que en la zona hay atenas que permitirían llegar al emisor. En cuanto a estos presuntos responsables, Torres manifestó:

“La verdad que es muy difícil analizar la cabeza de esta gente. Son marginales. A muchos los hemos denunciado, fueron condenados y estuvieron presos. En este momento uno de los condenados por la última toma, por ejemplo, del Parque Nacional Los Alerces, que también fue imputado por el incendio, estuvo solamente 6 meses preso, y ahora está caminando entre todos los chubutenses de bien, habiendo cumplido una pena totalmente irrisoria".

La opinión del sector empresarial de Chubut

Por otro lado, mientras que el fuego ya ha consumido alrededor de 2000 hectáreas, cientos de casas y ha obligado a evacuar a miles de personas, la Federación Empresaria del Chubut (FECh) expresó que estos incendios ocultarían intereses económicos.

Desde la entidad empresaria mostraron su estado de alerta luego que se haya confirmado la intencionalidad. Señalaron que “estos episodios ocurren todos los años y hay que ir a fondo con los delincuentes que están atrás, buscando generar zozobra en la población y afectando además a toda una zona que se caracteriza por su patrimonio natural y que vive de la actividad turística”.

“Hay que investigar dentro de las hipótesis que se plantean los intereses económicos que están en pugna y quiénes son los interesados en que estos episodios ocurran y bajo qué fines”, sostuvieron.

Los empresarios agregaron que “no podemos pasar de la Patagonia Verde a la Patagonia bajo Fuego, porque es una realidad que no se circunscribe a lo que está ocurriendo en algunos sitios donde efectivamente se están combatiendo las llamas”.