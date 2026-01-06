El gobernador de Chubut, Ignacio Torres estuvo presente en las últimas horas en Puerto Patriada, el paraje turístico ubicado dentro del departamento de Cushamen, en el noroeste de la Provincia. Son horas críticas en la región producto de un feroz incendio que se desató en los últimos días, que consumió bosques nativos y que obligó a la evacuación de turistas y vecinos, en plena temporada de verano.



En una publicación que realizó en sus redes sociales, Torres manifestó: “Estuvimos en Puerto Patriada junto a todo el Gabinete provincial, acompañando en terreno el trabajo de los brigadistas y supervisando el operativo de combate del incendio y la evacuación preventiva de vecinos y turistas. Lo hicimos con una prioridad clara: cuidar a todos los chubutenses y a quienes año tras año nos visitan, protegiendo también nuestros bosques nativos y nuestro patrimonio natural”.



Además añadió: “Desde el primer momento activamos un despliegue integral y coordinado, con fuerzas de seguridad, equipos provinciales y nacionales, brigadistas, bomberos, todos los medios aéreos disponibles y cada uno de los recursos con los que cuenta la Provincia, trabajando sin descanso para contener el fuego y llevar tranquilidad a la comunidad”.



Y concluyó: “Quiero ser muy claro: no podemos permitir que nadie mire para otro lado. Frente a este tipo de incendios, y ante cualquier intento de daño o amenaza a los vecinos de la Cordillera, hoy en Chubut hay tolerancia cero. Por eso, desde el Gobierno provincial vamos a avanzar hasta las últimas consecuencias para esclarecer lo ocurrido y garantizar que, en caso de comprobarse la intencionalidad, cada uno de los responsables responda ante la Justicia”.



De acuerdo a la información que trascendió en las últimas horas, alrededor de 700 vehículos fueron evacuados de la zona y, hasta el momento, no se registraron personas heridas o fallecidas, aunque sí daños en lo que respecta al área forestal.