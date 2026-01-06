Pasadas las 20 de este lunes distintos barrios de Neuquén capital comenzaron a reportar fallas en la energía o cortes intermitentes de electricidad. La Cooperativa CALF explicó que se debe al temporal de tormenta eléctrica.

Alrededor de las 20.30, actualizaron que el sector comprendido sobre calle Félix San Martín, desde Av. Olascoaga hasta calle Bahía Blanca, ya se encuentra con el servicio normalizado.

Minutos antes de las 23 actualizaron la situación, anunciando que, tras los trabajos, las zonas de Alta Barda y sectores aledaños ya se encuentran con el servicio restablecido. Actualmente, solo permanece fuera de servicio el barrio Mercantiles, donde las cuadrillas continúan trabajando para normalizar el suministro a la brevedad.

Los avances y tiempos estimados de reposición seguirán informándose por los canales oficiales. Solicitan a los usuarios paciencia y consideración, además de recordar que no intenten manipular cables ni instalaciones eléctricas.